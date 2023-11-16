Певца Shaman назвали «продуманным бизнес-проектом»

Певец Shaman - это продуманный бизнес-проект, над которым работали лучшие аналитики и стратеги. Такое заявление сделала Саша Круглова, которая выступает вместе с артистом в горячих точках и госпиталях в составе «Агитбригады имени Руслановой». Откровения Кругловой опубликовало издание «Утро.ру».

Певица сообщила, что Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) попал на сцену после огромной работы продюсеров, которым нужно было вывести на российскую эстраду то, чего требует народ.

«Изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект. Над ними работали лучшие аналитики, стратеги, проводились фокус-группы», - рассказала Круглова.

Фокус-группы и опросы показали, что на сцене не хватает патриотичных песен, нужно было что-то, что сплотило бы народ. Текущая геополитическая ситуация оказалась удачной для запуска проекта «Shaman».

«Его хотели начать двигать чуть позже, но внешние обстоятельства скорректировали планы. Он сегодня на коне, потому что для нации ищут духовные скрепы на всех уровнях», - заявила певица.

Круглова отметила, что Shaman отбил за два года вложенные в него средства. Сейчас певец - это успешное бизнес-предприятие, которое стабильно приносит хорошую прибыль.

Shaman вместе с хором из участников движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. Перед этим певец вместе с хором исполнил свой хит «Я русский».