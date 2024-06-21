Певца Shaman наказали за отказ помочь бойцам СВО

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) отказался от предложения главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева финансово поддержать участников специальной военной операции. За это песни артиста никогда не прозвучат в эфире «Русского радио». Об этом Киселев рассказал в комментарии «Газете.ru».

Он добавил, что Shaman оказался не единственным представителем российского шоу-бизнеса, кто отказался от его предложения о финансовой поддержке бойцов.

«Если считать за отказ отсутствие положительного ответа, то мы столкнулись с отказом от Игоря Матвиенко, от Олега Газманова. Вот Shaman категорически отказался», - заявил Киселев.

Глава «Русской медиагруппы подчеркнул, что не допустит, чтобы песни всех этих исполнителей звучали в эфире радиостанций, входящих в его холдинг.

Киселев не в первый раз плохо отозвался о певце Shaman. Ранее он обвинил его в неискренности. Молодой артист заявил, что не готов отвечать на критику, а просто пожелал Киселеву здоровья.