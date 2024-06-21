21 июня 2024, 00:14

Певца Shaman наказали за отказ помочь бойцам СВО

РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался от предложения главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева финансово поддержать участников специальной военной операции. За это песни артиста никогда не прозвучат в эфире «Русского радио». Об этом Киселев рассказал в комментарии «Газете.ru».

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) отказался от предложения главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева финансово поддержать участников специальной военной операции. За это песни артиста никогда не прозвучат в эфире «Русского радио». Об этом Киселев рассказал в комментарии «Газете.ru».

Он добавил, что Shaman оказался не единственным представителем российского шоу-бизнеса, кто отказался от его предложения о финансовой поддержке бойцов.

«Если считать за отказ отсутствие положительного ответа, то мы столкнулись с отказом от Игоря Матвиенко, от Олега Газманова. Вот Shaman категорически отказался», - заявил Киселев.

Глава «Русской медиагруппы подчеркнул, что не допустит, чтобы песни всех этих исполнителей звучали в эфире радиостанций, входящих в его холдинг.

Киселев не в первый раз плохо отозвался о певце Shaman. Ранее он обвинил его в неискренности. Молодой артист заявил, что не готов отвечать на критику, а просто пожелал Киселеву здоровья.

Песни Shaman Шоу-бизнес
20 июня 2024, 22:50
«Не знаю, как доедем». Яна Рудковская попала в ураган в Москве
РИА «Новости»
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Продюсер Яна Рудковская попала в ураган, выезжая из своего дома в Подмосковье. Несколько упавших деревьев преградили ей путь. Кадрами последствий стихии Рудковская поделилась в своем Telegram-канале.

Также Рудковская призвала своих подписчиков быть аккуратнее на дорогах.

Ранее сообщалось, что ураган в Москве повалил более 700 деревьев. Повреждения получили больше 300 машин. Сотрудники городских служб ликвидируют последствия стихии.

В результате урагана погибли двое мужчин. Одного придавило деревом, на другого обрушились строительные леса.

Женщину ветром сдуло в Царицынский пруд - ее удалось спасти. Пострадали как минимум девять человек.

Ураган повалил несколько деревьев на Успенском шоссе. Ветки и стволы перегородили проезжую часть. Чтобы объехать их, Рудковской, как и другим автомобилистам, пришлось выезжать на встречную полосу.

«Что творится вообще - я не знаю, как мы поедем. Надо, чтобы как-то нас пропускали», - прокомментировала продюсер ситуацию на дороге.

Ураган Дороги Машины Яна Рудковская Москва Ураган «Эдгар»
20 июня 2024, 20:47
«До смерти был „Ночным волком!“». Хирург опубликовал последнее фото Егора Зайцева
РИА «Новости»
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Байкер Александр Залдостанов, известный под псевдонимом Хирург, опубликовал последнее фото Егора Зайцева из больницы. Сын известного кутюрье стоял у истоков клуба «Ночные волки». Об этом байкер написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Егор присутствовал при рождении „Ночных волков“, участвовал в выборе нашего имени и нашего пути. Он был предан клубу с самого первого дня и был ему верен до последнего. До самой своей смерти оставался „Ночным волком“. И не мыслил себя вне клуба», - рассказал Залдостанов.

По словам Хирурга, «Ночные волки» для Зайцева были всей жизнью. А совсем недавно, в конце мая, он отмечал с товарищами 35-летие клуба.

Залдостанов также опубликовал фотографии Зайцева. В том числе последний снимок из больницы, где к умирающему Егору пришел батюшка.

Модельер Егор Зайцев, сын известного кутюрье Вячеслава Зайцева, умер в среду, 19 июня в возрасте 64 лет.

Фото Больницы Вячеслав Зайцев
20 июня 2024, 20:33
Умер актер Дональд Сазерленд
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Актер Дональд Сазерленд, сыгравший в «Голодных играх» и фильме «Гордость и предубеждение», умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Кифер в соцсети Х.

По данным издания, звезда Голливуда скончался в Майями после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне Канаде. Первые роли в кино у него появились в середине 1960-х. Популярность он обрел в 1970-х после роли в фильме «Военно-полевой госпиталь», за которую актер получил номинацию на «Золотой глобус».

За свою карьеру Сазерленд снялся в более чем 150 кинолентах, среди них «Гордость и предубеждение», «Обычные люди», «Голодные игры» и другие.

Фильмы Актеры
20 июня 2024, 18:49
«Они без России — никто». Поплавская отреагировала на новость об увольнении Хаматовой
РИА «Новости»
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Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость о возможном увольнении артистки Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. В своем Telegram-канале она возмутилась, что некоторые телевизионные начальники ранее превозносили и лелеяли уехавших звезд.

«Вот эти люди уехали с гордо поднятой головой. Они думают, что они являются каким-то эксклюзивным материалом. А потом оказывается, что без них тут все прекрасно, жизнь продолжается, театры работают, снимается кино и телепрограммы», - заявила Поплавская.

По ее словам, в тех странах, куда уехали популярные артисты, они оказались не нужны. Поплавская задалась вопросом была ли Хаматова гениальной и потрясающей актрисой или это зритель превознес ее и других звезд.

«Россия прекрасно живет без Хаматовой, без Пугачевой и Галкина*, без Назарова и Смольянинова**, без Урганта, Долина** и прочих. А они без России - никто», - заключила она.

Ранее стало известно, что Хаматову могут уволить из Нового Рижского театра, так как спектакли с ее участием продаются плохо, а критики ставят актерской игре артистки низкие оценки. Официально об этом решении пока не объявлялось.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физические лица, признанные СМИ - иностранными агентами на территории России.

Россия Спектакль Театры Актеры Яна Поплавская Чулпан Хаматова

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