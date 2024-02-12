Петросян экстренно попал в больницу из-за перелома предплечья
Знаменитый юморист Евгений Петросян попал в больницу в Москве, сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, причиной стал перелом предплечья со смещением.
Собеседник Mash уточнил, что накануне днем Петросян гулял в центре города на Лесной улице. Там 78-летний артист упал и получил серьезную травму - перелом предплечья со смещением. Юмористу вызвали скорую помощь, сейчас артист находится в больнице.
Официально эти данные пока подтверждены не были.
Осенью минувшего года комик сообщал о звонке мошенника , который пытался обмануть его. Злоумышленник представился сотрудником банковской службы безопасности и заявил об ошибке договора, который якобы заключал Петросян.
Артист в ответ резко оборвал беседу, но собеседник начал говорить с ним уже с грозной интонацией. В итоге юморист просто бросил трубку и не стал продолжать общение.