Петросян экстренно попал в больницу из-за перелома предплечья

Собеседник Mash уточнил, что накануне днем Петросян гулял в центре города на Лесной улице. Там 78-летний артист упал и получил серьезную травму - перелом предплечья со смещением. Юмористу вызвали скорую помощь, сейчас артист находится в больнице.

Официально эти данные пока подтверждены не были.

Осенью минувшего года комик сообщал о звонке мошенника , который пытался обмануть его. Злоумышленник представился сотрудником банковской службы безопасности и заявил об ошибке договора, который якобы заключал Петросян.

Артист в ответ резко оборвал беседу, но собеседник начал говорить с ним уже с грозной интонацией. В итоге юморист просто бросил трубку и не стал продолжать общение.