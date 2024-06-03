Петр Чернышов привел пятилетнюю дочь на могилу Заворотнюк

Судя по опубликованным в Сети кадрам, девочка помогала родным накрывать поминальный стол. Несмотря на юный возраст, от нее не стали скрывать смерть матери.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

После церемонии прощания с актрисой Чернышев поблагодарил за поддержку и выразил признательность тем, кто пришел проводить в последний путь его супругу.

Состояние Заворотнюк ухудшилось за две недели до смерти - ее мучали сильные головные боли. Последние дни актриса провела в хосписе, она скончалась на руках у мужа.