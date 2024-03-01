Петербургские чиновники закупили билеты на концерт Орбакайте на 2,5 млн рублей

Пока неизвестно, какое количество билетов уже выкупили. Часть их них администрация муниципального округа Левашово раздаст местным жителям.

Эта сумма раза в два больше потраченного на эти же цели бюджета в петербургском поселке Усть-Ижора, где около миллиона рублей выделили на приобретение 300 билетов. Только здесь мероприятие отменили из-за недовольства жителей.

Концерт в Петербурге должен был стать первым в рамках гастролей артистки. Второе пройдет в Москве.

В начале февраля концерт Орбакайте отменили во Владивостоке.

Ранее издание «Абзац» сообщило, что артистка, которая после начала спецоперации уехала жить в США, заявила о желании выступить перед участниками СВО в госпиталях во время следующего визита в Россию.