Песню Пугачевой предложили проверить с точки зрения закона

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Песню певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», перевыпущенную артисткой спустя 12 лет, предложили рассмотреть с точки зрения закона. С такой инициативой в беседе с изданием « Лента.ру » выступил депутат Госдумы Александр Шолохов.

«В любых текстах есть пределы допустимого, которые законодательно прописаны, независимо от того, искусство это или журналистика», - отметил политик.

По его словам, проверить песню Примадонны на предмет клеветы, призывов к экстремизму или разделу государства будет не лишним.

Пугачева опубликовала свой старый хит 31 мая на своем YouTube-канале. В песне она предостерегает дочь, что, ослушавшись мать, она потеряет последнее.

Слушатели предположили, что таким образом Пугачева обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте, которой советует «не высовываться», но некоторые поклонники увидели в тексте политический контекст.