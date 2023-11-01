Сергей Лапин, по его словам, выступал бас-гитаристом «Браво» в начале 90-х годов, затем его заменил другой музыкант. В то время группа писала песни сообща, и каждый вносил свой вклад, в том числе он.

«Замечательный талантливый человек. [Работал] в самый яркий период группы, как раз все песни стиляг на бас-гитаре играл он. Все переживают по поводу его кончины», - сказал Виталий Цветков.

Гитарист родился в 1962 году. Он пришел в группу «Браво» , когда ее оставила певица Жанна Агузарова, и принял участие в записи двух альбомов. Музыканты рассказали, что именно Сергей Лапин придумал использовать в клипе на песню «Стильный оранжевый галстук» картонные декорации.