01 ноября 2023, 10:48

«Песни стиляг на бас-гитаре играл он». Директор группы «Браво» — о смерти Сергея Лапина

РИА «Новости»
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Умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Как и другие исполнители в тот период, он участвовал в написании хитов и внес большой вклад в ее развитие. Директор коллектива Виталий Цветков рассказал об этом «360».

Сергей Лапин, по его словам, выступал бас-гитаристом «Браво» в начале 90-х годов, затем его заменил другой музыкант. В то время группа писала песни сообща, и каждый вносил свой вклад, в том числе он.

«Замечательный талантливый человек. [Работал] в самый яркий период группы, как раз все песни стиляг на бас-гитаре играл он. Все переживают по поводу его кончины», - сказал Виталий Цветков.

Гитарист родился в 1962 году. Он пришел в группу «Браво» , когда ее оставила певица Жанна Агузарова, и принял участие в записи двух альбомов. Музыканты рассказали, что именно Сергей Лапин придумал использовать в клипе на песню «Стильный оранжевый галстук» картонные декорации.

Музыка
01 ноября 2023, 07:56
Алла Пугачева впервые после нападения ХАМАС на Израиль вышла на связь
РИА «Новости»
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Переехавшая в Израиль певица Алла Пугачева впервые после долгого молчания вышла на связь с поклонниками. Она опубликовала пост в Instagram*.

«Живем дальше», - написала артистка.

Алла Пугачева 31 октября показала фотографии детей и супруга, но запретила их комментировать. Предпоследний пост певица выкладывала 23 июня с концерта Максима Леонидова и больше не появлялась в соцсетях , не отвечала на звонки и сообщения.

Сайт kp.ru сообщал, что она вместе с семьей из-за обострения палестино-израильского конфликта могла перебраться на Кипр, однако близкий Алле Пугачевой человек не подтвердил эту информацию. В 2021 году она купила строящиеся апартаменты в самом дорогом небоскребе Лимассола.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Израиль Музыка Алла Пугачева
01 ноября 2023, 02:29
Юморист Евгений Петросян сыграет свою первую роль в фильме
Кинопоиск
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Российский артист эстрады Евгений Петросян сыграет свою первую роль в фильме. Юморист дебютирует в полнометражной картине «Манюня: путешествие в Москву». Об этом написала «Российская газета».

О новом амплуа Петросяна стало известно на очной защите уникальных авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории, которая проходит в Фонде кино.

Картина «Манюня: путешествие в Москву» задумана на волне популярности сериала про Манюню, в основу которого легла книга Наринэ Абгарян. В фильме расскажут историю путешествия Манюни в Москве в 1981 году. Режиссером картины выступит Денис Гуляр.

Недавно Петросян едва не стал жертвой телефонных мошенников. Однако артист проявил благоразумие и не поддался на уловки злоумышленников.

Кино Фильмы Евгений Петросян
01 ноября 2023, 01:50
Умерла звезда фильма «Рыпкина любовь» Марина Москаленко
Пресс-служба Театра Образцова
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Актриса театра и кино Марина Москаленко скончалась на 64-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова.

«В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце», - сказано в публикации.

Москаленко появилась на свет в российской столице 9 октября 1960 года. В 1984 году женщина закончила Высшее театральное училище имени Щукина. Артистка выступала с программой в Московском академическом театре сатиры.

Также звезда более 20 лет проработала в кукольном театре Образцова. Там она показала большое количество запоминающихся образов, например - мама Аладдина в «Волшебной лампе Аладдина», Танечка в «Нашей Чукоккале», грозная хищница Багира в «Маугли».

В кино Москаленко начала сниматься в 1984 году. Впервые она сыграла в мелодраме «Счастливая Женька!». Поклонникам больше всего запомнились ее роли в фильмах «Шура и Просвирняк», «Рыпкина любовь» и «Любовь и прочие глупости».

Кино Театры Актеры
01 ноября 2023, 01:32
«Бывший муж». Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера в ситкоме
Кинопоиск
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Российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая главную роль в ситкоме «Счастливы вместе», намекнула на нового актера в составе сериала. Видео со съемок женщина опубликовала в Telegram-канале.

На кадрах Бочкарева сняла себя и двух человек на фоне - Дарью Сагалову, сыгравшую дочь главных героев и Тимура Батрутдинова, которого ранее не было в сериале. По словам Натальи, мужчина снимется в перезапуске проекта. Кого именно сыграет актер - неизвестно. Однако актриса дала поклонникам небольшую наводку.

«Кто это? Угадайте. Наш новый жених? Бывший муж? Хотя, кто знает… Сегодня бывший, завтра настоящий», - весело продекламировала знаменитость.

Еще в начале июля стало известно о перезапуске популярной комедии «Счастливы вместе». В проекте появятся бессменные Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Ранее стало известно, почему звезда «Счастливы вместе» Юлия Захарова,сыгравшая Лену Полено, вела себя странно на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина. Как заявили в окружении артистки, сейчас она испытывает трудности.

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