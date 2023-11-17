17 ноября 2023, 11:02

Песков рассказал об отношении к творчеству Моргенштерна

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слишком хорошо знаком с творчеством рэпера Алишера Моргенштерна* и не может назвать себя его поклонником. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», - отметил Песков.

Говоря о ситуации вокруг Моргенштерна*, пресс-секретарь главы государства прокомментировал идеи музыкантов съездить с концертами на передовую, чтобы получить гарантированную возможность снова выступать в России. Представитель Кремля назвал такую постановку вопроса неуместной и невыполнимой.

По мнению Пескова, рэперу не стоит питать иллюзий. Никто не даст Моргенштерну* гарантий, что все будет хорошо, и не обеспечит стопроцентную безопасность, если гипотетически представить поездку музыканта на передовую, указал пресс-секретарь президента.

«Потому что, зная тех парней, которые там… Там парни крепкие, суровые», - резюмировал представитель Кремля.

Моргенштерн*, живущий в Дубае, ранее признался в интервью журналистке Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам рэпера, он соскучился по родине, но пока не едет туда из-за страха.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Дмитрий Песков Музыка Моргенштерн
17 ноября 2023, 05:04
Сжегший российский паспорт певец Шарлот вызвал на дуэль Shaman
YouTube
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Певец и блогер Эдуард Шарлот обратился к исполнителю Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в социальных сетях. Вокалист вызвал артиста на музыкальную дуэль, потому что сомневается в его творческих способностях.

«Shaman, я вызываю тебя на дуэль: творческую и музыкальную», - сказал Шарлот.

Блогер предложил вокалисту встречу в помещении, где будет стоять фортепиано. Каждый должен на дуэли показать навыки на музыкальном инструменте, а также умение сочинять композиции и голосовой диапазон.

«Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай, или ты проиграл», - сказал блогер.

Ранее Шарлот показал скан билета на самолет до Санкт-Петербурга из Еревана. Полет запланирован на 22 ноября. Певец полетит на рейсе по заграничному паспорту, потому что русское удостоверение личности парень уничтожил.

До этого блогер негативно высказывался в сторону России и сжег российский паспорт. Теперь звезда интернета хочет вернуться и снова заняться творчеством для русскоязычной аудитории.

Ранее российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил Shaman. Он отметил, что артист является прекрасным певцом.

Блогеры
17 ноября 2023, 03:51
«Размазывает кровавые сопли». Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в жалком виде
Кинопоиск
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Сбежавшая из России Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в роли Риты в спектакле по мотивам картины Валерия Тодоровского «Страна глухих». Актриса в прямом смысле размазывала по лицу кровавые сопли и слезы, чем вызвала жалость у российского зрителя, сообщило издание kp.ru.

В Латвию Хаматову позвал режиссер-русофоб Алвис Херманис, но в стране к российской актрисе отнеслись прохладно. Хаматовой пришлось учить латышский язык, без этого ее не пускали на сцену.

В спектакле Херманиса по мотивам фильма «Страна глухих», который сделал известной Хаматову, актриса играет Риту. По сюжету у ее героини течет из носа крови, и она размазывает кровавые сопли и слезы по лицу.

Публика, увидев актрису в таком облике, посчитала ее жалкой. Зрители указали, что это злая ирония и будет еще хуже.

Хаматовой в Прибалтике пришлось несладко. Чтобы заработать, ей приходилось читать стихи. Гонорар артистки в Новом Рижском театре составил около 1000 долларов.

Латвия Актеры
17 ноября 2023, 03:19
Сбежавших из России Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре
РИА «Новости»
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Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* заметили в городе Лимасол на Кипре. Об этом сообщил Starhit, разместив снимок в материале.

Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* заметили в городе Лимасол на Кипре. Об этом сообщил Starhit , разместив снимок в материале.

На кадре видно, что звездная пара идет по дороге, романтично взявшись за руки. Певица была в свободной белой рубашке и светлых джинсах, а ее муж в белой футболке и черных джинсах. Как отметили авторы новости, рядом с супругами шла неизвестная брюнетка. По предварительной информации, это помощница артистов.

Пугачева стала женой Галкина* в 2011 году. Максим оказался пятым по счету мужем у певицы. Супруги отметили годовщину знакомства 15 ноября.

Ранее Главред RT Маргарита Симоньян высмеяла брак 47-летнего юмориста и 74-летней исполнительницы. Она обратила внимание на многочисленные официальные и неофициальные любовные связи Аллы Борисовны. При этом последнее замужество, по мнению журналистки, у Пугачевой не задалось, потому что «с мальчиком не повезло».

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.

Кипр Алла Пугачева Максим Галкин
17 ноября 2023, 03:04
Дочь Абдулова пошла по стопам отца и снялась в кино
Кинопоиск
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Единственная дочь народного артиста Александра Абдулова 16-летняя Евгения снялась в семейной новогодней комедии в роли второго плана. Картина «Баба Мороз и тайна Нового Года» режиссера Андрея Богатырева выйдет в прокат 30 ноября, сообщило издание kp.ru.

Главные роли в картине исполнили Максим Лагашкин, Татьяна Орлова, Юлия Александрова, Иван Стебунов, Виктор Бычков. Евгения Абдулова играет одну из сестер, которые загадали желание для Бабы Мороза.

Как сообщает издание, это вторая работа Абдуловой в кино. Шесть лет назад она сыграла в картине Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Ее партнер по фильму Максим Аверин отметил, что девочка вполне может стать режиссером.

Сама Евгения пока не решила, по какой стезе пойдет. В окружении Абдуловых говорят, что девочка пошла в отца не только внешностью, но и характером.

Александр Абдулов вошел в пятерку актеров советского кино, чью внешность посчитали эталоном мужской красоты. Он оказался в компании Олега Видова, Владимира Коренева, Андрея Харитонова и Вячеслава Тихонова.

Кино Актеры

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