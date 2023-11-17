Песков рассказал об отношении к творчеству Моргенштерна

«Из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», - отметил Песков.

Говоря о ситуации вокруг Моргенштерна*, пресс-секретарь главы государства прокомментировал идеи музыкантов съездить с концертами на передовую, чтобы получить гарантированную возможность снова выступать в России. Представитель Кремля назвал такую постановку вопроса неуместной и невыполнимой.

По мнению Пескова, рэперу не стоит питать иллюзий. Никто не даст Моргенштерну* гарантий, что все будет хорошо, и не обеспечит стопроцентную безопасность, если гипотетически представить поездку музыканта на передовую, указал пресс-секретарь президента.

«Потому что, зная тех парней, которые там… Там парни крепкие, суровые», - резюмировал представитель Кремля.

Моргенштерн*, живущий в Дубае, ранее признался в интервью журналистке Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам рэпера, он соскучился по родине, но пока не едет туда из-за страха.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.