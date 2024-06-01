Песков прибыл на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. Церемония проходит в Покровском монастыре Москвы.
«Она была прекрасной женщиной, была прекрасной матерью.<…> И она было очень мужественной женщиной. Долго боролась c болезнью», - сказал официальный представитель Кремля.
Церемония прощания с Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. Сотни людей пришли проститься с актрисой. Многие приезжали за пару часов до начала траурного мероприятия. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Актриса несколько лет боролось с онкологическим заболеванием.
«Настя - очень красивый человек. Она яркая, харизматичная, при этом простая. И очень талантливая», - отметил он.
Сафронов напомнил, что до съемок в сериале «Моя прекрасная няня» Заворотнюк на протяжении долгого времени служила в театре у Олега Табакова, который всегда выбирал только лучших.
«А она у него проработала 11 лет. Не будь у нее таланта, Настя, вероятно, не задержалась бы в театре на такой длительный срок», - подчеркнул художник.
По его словам, получив широкую известность после роли няни Вики, Заворотнюк все равно хотела, чтобы зрители узнали ее больше как драматическую актрису.
«Мне кажется, это большая боль многих актеров. Многие из них становятся заложниками определенного образа, который потом трудно изменить - даже режиссеры не видят их в другой роли», - добавил Сафронов.
Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в хосписе в ночь на 30 мая после пятилетней борьбы с раком головного мозга. Похороны артистки состоятся 1 июня на Троекуровском кладбище.
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