Первое слово. Костомаров показал, как пишет с помощью протеза

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На этих кадрах спортсмен держит ручку с помощью протеза. Женский голос за кадром предложил Костомарову написать чье-нибудь имя, например, детей, но олимпийский чемпион выбрал другой вариант.

«Мама… Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», - сообщил фигурист под видео.

До этого видео Костомаров не публиковал кадры с протезом руки. Фигурист выкладывал только ролики с протезами ног. Например, в конце сентября он показал, как плавает в бассейне.

Олимпийского чемпиона госпитализировали в январе с пневмонией. Во время болезни у спортсмена возникли сепсис и отмирание тканей. Врачам пришлось ампутировать Костомарову обе голени, правую кисть и несколько пальцев левой руки.

Председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал фигуриста примером человеческого и спортивного мужества. По словам главы ОКР, спортсмен стал примером для всех людей, которые столкнулись с проблемами со здоровьем.

Спортсмен также нарисовал на бумаге сердце. Голос за кадром похвалил олимпийского чемпиона.