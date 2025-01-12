12 января 2025, 18:18

«Переживаем депрессию». Внук Пугачевой рассказал о пожарах в Лос-Анджелесе

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Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков опубликовал фотографии из Лос-Анджелеса, где несколько дней продолжаются масштабные пожары. В соцсети Instagram* он написал, что из-за ЧП живет в стрессовом состоянии.

Сын артистки рассказал, что находится в безопасности, но следит за ситуацией в штате Калифорния.

«Переживаем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез, сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя», - подчеркнул он.

Ранее блогер Влад Бумага (Влад А4) поделился фотографиями из Калифорнии. Он сообщил, что видел дым из своего окна и отметил, что начинает паниковать и нервничать.

Блогер приехал в Лос-Анджелес несколько дней назад. Он поделился с подписчиками фотографиями съемного жилья, в котором он разместился, и продемонстрировал интерьер гостиной и столовой, сообщил «ФедералПресс».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Пожары Алла Пугачева Калифорния Депрессия
12 января 2025, 12:21
Shaman выбыл из пятерки востребованных артистов на корпоративах
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выбыл из топ-5 самых востребованных артистов на российских корпоративах. Список составил РБК..

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) выбыл из топ-5 самых востребованных артистов на российских корпоративах. Список составил РБК.

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Современные молодежные исполнители все меньше пользуются спросом для участия в торжествах. В топ наиболее популярных артистов вошли Леонид Агутин, Полина Гагарина, Баста и «Иванушки».

В агентстве Toras Events хедлайнерами на корпоративах стали Григорий Лепс, Люся Чеботина, Анна Асти, Zivert и «Руки вверх!».

«Это хедлайнеры первого эшелона», - рассказал РБК владелец Toras Events Тарас Зобнин.

Во втором эшелоне оказались Егор Крид и Джони. Самым высокооплачиваемым коллективом назвали группу «Ленинград». Валерий Меладзе просит за выступление 15 миллионов рублей. Shaman продолжает пользоваться высоким спросом, несмотря на выход из топ-5.

Ранее певец рассказал о появлении его псевдонима. По словам исполнителя, его вдохновили комментарии слушателей.

Shaman Артисты
11 января 2025, 16:12
Прощание с актрисой Добровольской пройдет 14 января в МХТ имени Чехова
РИА «Новости»
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На основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова состоится прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Об этом ТАСС сообщила пресс-служа культурного учреждения.

Траурная церемония пройдет 14 января в 10:00 по московскому времени. В этот же день актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

«В 13:00 - отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9)», - добавили в театре.

Добровольская ушла из жизни в 60 лет. В последний год артистка боролась с тяжелым заболеванием. В конце декабря третья жена Михаила Ефремова встретила свой юбилей, будучи прикованной к кровати, сообщил сайт kp.ru. По данным aif.ru , в течение последнего месяца жизни актриса находилась в центре паллиативной помощи.

Артистка сыграла в кино, сериалах и спектаклях более 100 ролей. Она работала с режиссером Олегом Табаковым, ее любила вся страна.

Кино Театры
11 января 2025, 10:33
Отец Киркорова попал в реанимацию после увлечения тибетской медициной
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Отца певца Филиппа Киркорова Бедроса госпитализировали в тяжелом состоянии. Артист попал в реанимацию после увлечения тибетской медициной, сообщил Telegram-канал Mash.

В больницу 92-летний Киркоров попал 20 декабря. Мужчина жаловался на сильную одышку, и врачи выявили у него «двустороннюю пневмонию». Из легких звездного пациента откачали около литра жидкости.

По информации канала, певец не соблюдал рекомендации врачей и доверился сиделке, которая убедила его в эффективности тибетской медицины. Он делал прогревания, массаж, ставил пиявок и принимал травы. После отключения отопления в квартире артист промерз, и ему резко стало хуже.

Врачи выписали Киркорова из больницы и запретили ему снова увлекаться нетрадиционной медициной. Mash подчеркнул, что певец не может стоять и ходить без опоры и посторонней помощи.

Ранее ему запретили водить машину. По данным Mash, артист принимает препараты, среди побочных эффектов от которых значится несовместимость с вождением транспорта.

Больницы Филипп Киркоров Медицина Артисты
10 января 2025, 22:58
«Кремлевский волшебник». Джуд Лоу сыграет Владимира Путина
РИА «Новости»
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Популярный голливудский актер Джуд Лоу рассказал, что сыграет Владимира Путина в начале его политической карьеры. Об этом сообщило издание Deadline.

Свою роль Джуд Лоу исполнит в фильме «Кремлевский волшебник». Его режиссером выступил француз Оливье Ассайас.

Джуд Лоу уточнил, что еще не начинал работать над фильмом. Съемки в картине такого уровня актер сравнил с восхождением на Эверест.

«Я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О боже, что я сказал?“», - пояснил артист.

Впервые о съемках «Кремлевского волшебника» стало известно в мае 2024 года. Ассайас снимает картину по одноименному роману Джуалиано да Эмполи.

Variety пояснял, что роман, опубликованный еще в 2022 году, рассказывает историю молодого телепродюсера, который стал политтехнологом у «многообещающего сотрудника ФСБ». Авторы публикации предполагали, что прототипом политтехнолога стал Владислав Сурков.

Главную роль в «Кремлевском волшебнике» исполнит Пол Дано. Также в картине примет участие Алисия Викандер.

Голливуд Фильмы Владимир Путин Актеры Артисты

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