15 марта 2024, 21:38

«Переюморить невозможно». Актер Васильев рассказал об уникальном даре Ширвиндта

РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт обладал уникальным даром — исключительным чувством юмора и иронией. Таким в беседе с «360» его вспомнил советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев.

«Я в шоке. В последнее время я все пытался до него дозвониться, он обычно всегда отвечал на звонки. А здесь он уже месяц, наверно, не перезванивает», - отметил артист.

Как заявил Васильев, ему говорили, что Ширвиндт вышел из больницы. Но сегодня актер узнал, что народный артист скончался в медицинском учреждении. Васильев признался, что его шокировала эта новость. Он назвал Ширвиндта выдающейся личностью и очень добрым человеком. По его мнению, он был не только отличным актером, но и режиссером.

«Он был человеком, обладающим удивительным чувством юмора, иронии. Когда он участвовал в мероприятиях, все всегда ждали, что скажет Ширвиндт. Потому что его переюморить нельзя было. Никому. Его удивительная реакция. Он моментально отвечал на юмор и сходу отвечал. Удивительный дар», - подчеркнул Васильев.

Он надеялся, что вместе с народным артистом Театр сатиры отметит в октябре 100-летний юбилей. Васильев добавил, что лично для него Ширвиндт очень многое сделал.

Заслуженная артистка Росиии, Ольга Кузина рассказала «360», что совсем недавно стала служить в Театре сатиры. Она не успела поближе познакомиться с Ширвиндтом, но надеялась, что успеет посотрудничать с ним.

«Я так надеялась, что мы посотрудничаем. У нас такой проект задумывался, в котором и он должен был принимать участие, и я. Я надеялась, что это произойдет. Но, к сожалению…» - добавила Кузина.

О смерти Ширвиндт стало известно 15 марта. Летом 2024 года ему должно было исполниться 90 лет.

Александр Ширвиндт скончался в больнице. Причина смерти пока неизвестна.

Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта яркой личностью с безмерной душой. Актер Театра сатиры Юрий Горин указал, что народный артист России был человеком со сверхъестественным остроумием.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта.

Больницы Кино Режиссер Россия Театры Актеры
15 марта 2024, 20:57
Путин выразил соболезнования родным Ширвиндта
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», - сказал он.

Глава государства, добавил Песков, направит телеграмму с соболезнованиями семье Ширвиндта.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта, ему было 89 лет. В Театре сатиры отмечали, что о дате и месте прощания с артистом сообщат позже.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
15 марта 2024, 20:45
Ширвиндта назвали уникальным человеком со сверхъестественным остроумием
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт — уникальный человек со сверхъестественным остроумием. Об этом «360» рассказал актер Театра сатиры Юрий Горин.

Он отметил, что знаком с Ширвиндтом с 1959 года. У Горина с президентом Театра сатиры были дружеские отношения. Артисты часто общались.

«Он уникальный человек! Никогда никто не видел его суетящимся, спешащим, злым. Он всегда был доброжелателен. Всегда улыбчив, любезен и остроумен. У него остроумие было сверхъестественным», - отметил Горин.

По его словам, на любую тему Ширвиндт шутил так, как никто не мог. Горин назвал своего коллегу потрясающим артистом с великолепным юмором. Актер признался, что смерть Ширвиндта для него стала личной утратой.

Исполнитель роли Павлика в легендарном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» умер на 90-м году жизни. О его смерти стало известно вечером 15 марта.

Александр Ширвиндт скончался в больнице. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно.

Певец Лев Лещенко назвал артиста яркой личностью. По словам исполнителя, Ширвиндт обладал безмерной душой».

Больницы Фильмы Театры Актеры
15 марта 2024, 20:37
«Пример правильного человека». Лев Лещенко — о Ширвиндте
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт был яркой личностью с безмерной душой. Об этом «360» заявил певец Лев Лещенко.

«Мы мало с ним общались, но гипотетически он присутствовал в моей жизни как одна из самых ярких личностей в стране. Его харизма, любовь к своему творчеству, театру и людям. Был добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью, искренний и юморной. Александр Ширвиндт - пример правильного и интеллигентного человека», - сказал он Лещенко также отметил, что у него на столе хранится последняя книга Ширвиндта, которую тот подписал в шутливой форме.

Народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице. Ему было 89 лет. Причина смерти не называлась.

Актеры Лев Лещенко
15 марта 2024, 20:04
Умер Александр Ширвиндт
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт скончался в больнице. О смерти президента Театра сатиры ТАСС сообщил актер Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», - сказал он.

Александр Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, также он 30 лет служил в нем как актер. В 2021 году артист покинул этот пост , отметив, что в дальнейшем продолжит сотрудничество с театром и появится на сцене.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина, после этого его взяли в труппу Театра-студии киноактера. Спустя 14 лет Ширвиндт пришел работать в Московский академический театр сатиры, в 2000 году его назначили художественным руководителем.

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