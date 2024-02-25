«Я считаю, что если ты много говоришь, то и много делать должен. О своих партнерах в целом нельзя ничего плохого говорить - это неэтично. Даже на площадке ты не можешь подойти к партнеру и что-то посоветовать», - отметил Вахрушев.

Он добавил, что никогда не встречал, чтобы известные актеры подходили к коллегам и указывали им, как лучше разыграть ту или иную сцену.

«Даже Нагиев себе такое не может позволить», - отметил Вахрушев.

После скандальных высказываний Кологривого Вахрушев потерял к нему уважение.

«Я его перестал уважать после этого интервью, хотя я с ним не взаимодействовал, потому что никогда при мне ни один актер не позволял себе такого вообще. Особенно на проекте, который тебя сделал», - заключил он.

Вахрушев также посоветовал забыть о таком жанре, как арт-хаус, и развивать кино в сторону нашего фольклора.

«Мечтаю, чтобы кто-нибудь снял фильм по мотивам [метамира] Стругацких „Мир Полудня“. Можно в стиле „Звездных войн“ создать трилогию», - заметил он.

Ранее Кологривый изъявил желание лично побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Актер пояснил, что хочет сам проверить интеллект российского лидера.