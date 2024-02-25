«Перестал уважать». Актер Вахрушев — о высказываниях Кологривого
О своих партнерах высказываться неэтично. Актер Даниил Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал о совместной работе с Сергеем Буруновым, а также прокомментировал публичные высказывания Никиты Кологривого, раскритиковавших своих коллег.
«Я считаю, что если ты много говоришь, то и много делать должен. О своих партнерах в целом нельзя ничего плохого говорить - это неэтично. Даже на площадке ты не можешь подойти к партнеру и что-то посоветовать», - отметил Вахрушев.
Он добавил, что никогда не встречал, чтобы известные актеры подходили к коллегам и указывали им, как лучше разыграть ту или иную сцену.
«Даже Нагиев себе такое не может позволить», - отметил Вахрушев.
После скандальных высказываний Кологривого Вахрушев потерял к нему уважение.
«Я его перестал уважать после этого интервью, хотя я с ним не взаимодействовал, потому что никогда при мне ни один актер не позволял себе такого вообще. Особенно на проекте, который тебя сделал», - заключил он.
Вахрушев также посоветовал забыть о таком жанре, как арт-хаус, и развивать кино в сторону нашего фольклора.
«Мечтаю, чтобы кто-нибудь снял фильм по мотивам [метамира] Стругацких „Мир Полудня“. Можно в стиле „Звездных войн“ создать трилогию», - заметил он.
Ранее Кологривый изъявил желание лично побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Актер пояснил, что хочет сам проверить интеллект российского лидера.