Перенос пупка за миллион рублей. Дочь Иосифа Пригожина сделала пластическую операцию

После родов Даная похудела на 30 килограммов, но этого было недостаточно, молодая мать хотела избавиться от висящей на животе кожи. Операция обошлась ей в один миллион рублей.

«Мне сделали комплексную операцию: абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза и липосакцией живота и боков», - рассказала Даная.

Из больницы девушку выписали на следующий день после операции, сильных болей пациентка не испытывала. Даная отметила, что посещает врача для осмотра и перевязок. Восстановление после операции проходит быстро.

В середине декабря Даная в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что подрабатывает в такси , чтобы у нее был собственный доход. Дочь продюсера пожаловалась, что в такси мало платят.