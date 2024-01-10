10 января 2024, 22:04

«Перегнул в погоне за хайпом». Рэпер Vacio признался, что не поддерживает ЛГБТ-сообщества

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Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ, и никогда их не пропагандировал. Свое участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в почти обнаженном виде исполнитель назвал «погоней за хайпом и драйвом». В своем Telegram-канале рэпер признался, что «перегнул».

«Я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал», - написал Vacio.

Исполнитель отметил, что в тот момент не подумал о том, как его поступок интерпретирует публика. Молодой человек заявил, что многое переосмыслил, отказался от вредных привычек. Vacio заявил, что у него было время подумать о своем поведении, сидя в камере все новогодние праздники.

Вечеринка в «Мутаборе» прошла в конце декабря, ее устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева. В ней приняли участие многие звезды эстрады, за что и поплатились своей репутацией.

Репера Vacio арестовали после вечеринки на 15 суток. Также исполнителя оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. Вышедшего 6 января из СИЗО рэпера Vacio арестовали еще на 10 суток.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Праздники Блогеры ЛГБТ СИЗО Анастасия Ивлеева
10 января 2024, 18:15
Футболист Мамаев опроверг сообщения о своем дебоше на борту самолета
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Самолет Москва — Дубай действительно совершил экстренную остановку во время разгона в столичном аэропорту, но никаких скандалов среди пассажиров не было. Об этом РИА «Новости» рассказал футболист Павел Мамаев. Он прокомментировал слухи о своем «дебоше» на борту.

Самолет Москва - Дубай действительно совершил экстренную остановку во время разгона в столичном аэропорту, но никаких скандалов среди пассажиров не было. Об этом РИА «Новости» рассказал футболист Павел Мамаев. Он прокомментировал слухи о своем «дебоше» на борту.

Спортсмен отметил, что ни с кем не ругался, а просто попросил у бортпроводников коляску для ребенка.

«Решили вернуться домой, отдохнуть и принять дальнейшее решение. Попросили ребят, чтобы они нам вынесли коляску для ребенка, все нормально отреагировали и быстро вынесли ее», - отметил Мамаев.

Бывший футболист сборной России добавил, что уже четыре года как не ругается матом. Он назвал новость о нем не только фейковой, но бессмысленной и нелогичной.

Ранее СМИ сообщили, что спортсмен не смог вылететь из Внуково в Дубай и устроил дебош на борту авиалайнера. По информации Telegram-канала Mash , Мамаев после объявления о неисправности самолета отказался покидать воздушное судно.

Павел Мамаев Спортсмены Футбол Самолеты Дубай Москва
10 января 2024, 17:19
Скончался бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
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Умер бывший барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак. Ему был 61 год. Причина смерти не сообщается. Заявление о произошедшем опубликовал коллекив.

«Очень печальная новость. Наш дорогой друг и барабанщик Джеймс Коттак ушел из жизни в возрасте 61 года», - говорится в сообщении.

Коллектив назвал Коттака не только отличным музыкантом, но и «замечательным человеком и любящим семьянином».

Джеймс Коттак состоял в группе 20 лет - с 1996 по 2016 годы. Сама группа образовалась в 1965 году и выступает по сей день. Как сообщили «Известия» , барабанщика уволили из-за алкоголизма. Его сменил бывший участник Motorhead Микки Ди.

Помимо Scorpions, Джеймс Коттак играл в рок-группе Kingdom Come с 1987 по 1989 годы и с 2018 года до самой смерти.

В среду, 10 января, также стало известно об уходе из жизни украинского народного артиста, исполнителя шлягера «Городские цветы» Виталия Белоножко в возрасте 70 лет. А накануне, 9 января, на 95-м году скончался писатель, режиссер и сценарист Игорь Болгарин.

Германия Музыка
10 января 2024, 17:07
Журналистку Божену Рынску попросили проверить на экстремизм
РИА «Новости»
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Правозащитники попросили привлечь живущую за границей 48-летнюю российскую журналистку, светского обозревателя Божену Рынску к ответственности за экстремизм. Поводом стали ее жесткие высказывания о русских, сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, заявление в МВД подал правозащитный центр «Сорок сороков». Его представители обратили внимание полиции на то, что в одном из недавних интервью Рынска назвала живущих в Латвии россиян «жуликами», «ворами» и «животными».

Божена Рынска работала в таких изданиях, как «Известия», «Газета.ru», журнале GQ, известна как писательница и блогер. В 2023 году она вместе с маленькой дочерью уехала в Латвию.

В декабре под уголовное дело попали двое среднеазиатских рэперов.

Один из них, участвуя в баттле, иронично рассказал об «избиении беременной русской», а второй сделал отсылку на случай из Электростали , когда с головы русского подростка срезали скальп.

Журналистика Экстремизм
10 января 2024, 16:21
Экс-футболист Мамаев не улетел Дубай и устроил дебош на борту самолета
РИА «Новости»
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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев устроил дебош на борту самолета, который должен был отправиться из Москвы в Дубай, сообщил Telegram-канал Mash. Спортсмена взбесил отказ бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Мамаев вместе с семьей должен был улететь на курорт из Внуково в 04:45. Однако капитан судна объявил о технической неисправности, когда пассажиры уже сидели на местах. Вылет перенесли.

Все стали выходить, но экс-футболист заявил, что не покинет борт, пока ему не принесут коляску для ребенка.

«К счастью для бортпроводников, экс-спортсмен лишь кричал и матерился», - отметили авторы статьи.

Mash напомнил о случае, когда Павел Мамаев и Александр Кокорин избили мужчину в московской кофейне. Тогда Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин - один год и шесть месяцев. Оба футболиста вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Ранее Мамаев заявил, что тюрьма ничего хорошего ему не принесла.

Павел Мамаев Спортсмены Самолеты Россия Дубай

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