«Я никуда не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», - сказал он.

В сентябре концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за несколько дней до даты мероприятия. Организаторы объявили, что это сделали по независящим от них причинам. Сергей Шнуров заявил «360», что обратится в суд, чтобы защитить свою репутацию и добиться возврата денег за билеты.

Музыкант отказывался комментировать события февраля 2022 года и критиковал артистов, уехавших в другие страны. Он заявил, что останется в России, и опроверг фейки о недвижимости в Израиле и Швейцарии, получении гражданства одной из европейских стран. Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге за песни о неубранном снеге и мусоре.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг переезд в Германию. Он сказал ТАСС , что слухи о его иммиграции распространили журналисты.