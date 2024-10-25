25 октября 2024, 23:36

Перед концертом Галкина в США заметили странности

РИА «Новости»
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Организаторы концерта Максима Галкина* в США стали использовать различные уловки, чтобы создать видимость ажиотажа вокруг выступлений юмориста. Об этом продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с MK.RU.

Он отметил, что за два дня до концерта Галкина* в Вашингтоне продали всего треть зала, хотя выступление стали активно рекламировать еще летом. Но за день до мероприятия на сайте по продаже билетов осталось небольшое количество мест.

«Это известный прием организаторов концертов: когда билеты на артиста крайне плохо продаются, нужно создать искусственный ажиотаж», - пояснил продюсер.

По словам Лаврова, для этого большую часть мест закрывают для продажи, а затем постепенно открывают их обратно.

Также Галкина* заподозрили в приглашении массовки для создания видимости полных залов во время тура по США. В местных русскоязычных группах билеты на его выступления предлагают с большой скидкой, но их не покупают.

*Признан иноагентом в России.

США Концерты Максим Галкин
25 октября 2024, 20:17
Сати Казанова родила первого ребенка в воде
РИА «Новости»
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Звезда «Фабрики звезд» 41-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. Артистка рассказала в Instagram*, что родила дочь.

По словам певицы, она мечтала о домашних родах. Но с учетом обстоятельств поздней беременности Казанова и ее супруг остановились на воссоздании домашней обстановки в перинатальном центре.

«Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр», - отметила артистка.

Муж Казановой присутствовал при родах, которые проходили в воде. Звезда «Фабрики звезд» назвала их совместный опыт могучим посвящением.

Казанова родила первенца от итальянского фотографа Стефано Тиоццо, за которого вышла замуж в 2017 году. Сати рассказывала подписчикам, что семь лет не могла забеременеть и буквально «вымолила чудо».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Сати Казанова
25 октября 2024, 00:36
«Что сказать, я влюбилась». Лерчек покаялась за роман с женатым Натаном
РИА «Новости»
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Блогер Валерия Чекалина заявила, что не знала о семейном статусе Natan (Натана Мирова) и пожалела о романе с ним на шоу «Звезды в джунглях». Она раскаялась в случившемся в интервью автору видеоблога «Алена, блин!» Алене Жигаловой.

«Что сказать, я влюбилась. И когда все это уже дошло до такого апогея, и когда я поняла, что случилось, я подошла и сказала ему: „Мне жалко твою жену“. Мне действительно жалко эту женщину», - сказала девушка.

Лерчек призналась, что поддалась чувствам, будучи уверенной, что Натан свободен, и оказалась втянутой в его интриги. Подписчики в соцсетях рассказали ей, что он изменял жене и до шоу.

Блогер попросила музыканта публично покаяться, все забыть и начать сначала. Лерчек предложила ему дружить семьями, пригласила Натана с женой и детьми в гости.

«Давай <…> попросим у всех прощения за то, что мы не сдержали своих чувств, и что нам обоим очень стыдно. Мне, например, стыдно», - призналась она.

Новый сезон реалити-шоу «Звезды в джунглях» с участием Лерчек и Натана вышел на ТНТ. Комик Михаил Галустян рассказал, что ему понравилось вести передачу вместе с трудолюбивой и эмоциональной певицей Ольгой Бузовой.

Скандалы Отношения Блогеры Громкие разводы Шоу-бизнес Блогер Лерчек
24 октября 2024, 14:05
«Всего лишь копии». Добровинский — о картинах из замка Пугачевой и Галкина
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Большинство картин, которые Алла Пугачева и Максим Галкин* пытались вывезти из своего замка за границу, оказались подделками. Юрист и кандидат юридических наук Александр Добровинский, проанализировав произведения из списка, пришел к выводу, что это фальшивки.

Большинство картин, которые Алла Пугачева и Максим Галкин* пытались вывезти из своего замка за границу, оказались подделками. Юрист и кандидат юридических наук Александр Добровинский , проанализировав произведения из списка, пришел к выводу, что это фальшивки.

Добровинский, обладающий опытом в скупке коллекционных предметов, указал, что старинные полотна, находившиеся в замке в Грязях, являются лишь копиями, в то время как оригиналы находятся в совершенно других местах «Прислали фото некоторых картин. <…> Оказалось, что настоящие шедевры находятся во владении других людей, а „шедевры“, которые мне прислали, как те, что безуспешно пытаются вывезти из России, лишь копии», - указал Добровинский.

В частности, картину «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Яна ван Гойена, современника Рембрандта, продали на аукционе Sotheby’s. Сейчас она находится в личной коллекции американского бизнесмена, уточнил Telegram-канал Shot. Адвокат отметил, что оригинал оценивается примерно в 500 тысяч долларов, в то время как качественная копия стоит не более 10-15 тысяч рублей.

Добровинский добавил, что таможенник, который достает картину из упаковки, не всегда может определить, является ли она копией или оригиналом. В связи с этим он может упомянуть, что предмет не подлежит вывозу и посоветовать обратиться в Министерство культуры для получения разрешения.

По словам адвоката, владельцы этого произведения, в данном случае - Галкин* и его супруга, - должны будут обратиться в Минкульт с просьбой предоставить разрешение на вывоз шедевра стоимостью 10 тысяч рублей.

*Признан иноагентом в России.

Картины Алла Пугачева Максим Галкин Александр Добровинский
24 октября 2024, 02:41
Гости на дне рождения Михалкова засмотрелись на его повзрослевшую внучку
РИА «Новости»
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Кинорежиссер Никита Михалков отметил 79-летие в кругу семьи и друзей. На празднике появились самые младшие представители династии, в том числе дети Надежды Михалковой от режиссера Резо Гигинеишвили Нина и Иван, сообщил сайт Woman.ru.

Особое внимание гостей и поклонников Михалкова привлекла 13-летняя внучка. Нина редко выходит в свет и почти не появляется в соцсетях своих звездных родственников.

На праздник она надела свободные брюки на кулиске и голубую рубашку в пижамном стиле. За последние годы девочка прибавила в росте и повзрослела. Кроме того, если раньше она внешне больше походила на отца, то теперь на мать.

Ивану 11 лет. Он родился в один день с сестрой, но с разницей в два года. Летом мальчик побывал в Грузии, на родине Гигинеишвили, а потом вернулся в Россию.

На праздник пришла также их мать Надежда , старшая дочь Михалкова Анна и жена Татьяна. Гости преподнесли режиссеру большой торт со свежими ягодами.

В семье Михалковых произошло еще одно памятное событие.

Внучка режиссера Наталья Степаненко, дочь сына Артема, вышла замуж.

Дети Кино Режиссер Никита Михалков

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