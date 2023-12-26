26 декабря 2023, 06:10

Пьер Ришар и Карла Бруни заступились за Депардье на фоне секс-скандала

РИА «Новости»
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Актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни и еще 48 других французских культурных деятелей выступили в поддержку актера Жерара Депардье после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Знаменитости отметили, что Жерар Депардье, вероятно, является самым великим из всех актеров и «священным гигантом кинематографа».

«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», - сказано в сообщении.

Ранее за Депардье заступился президент Франции Эммануэль Макрон. По словам главы государства, артист является гением своей профессии. Благодаря ему французские герои стали известны по всему миру.

Скандал разыгрался вокруг артиста после обвинений актрисы Элен Даррас, которая заявила, что Депардье приставал к ней в 2007 году. Перед этим его обвинила в сексуальном насилии актриса Шарлот Арну.

Домогательства Скандалы Франция Актеры
26 декабря 2023, 05:14
Звезда сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин скончался во сне
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Британский актер Ричард Франклин, сыгравший в сериале «Доктор Кто», скончался во сне на 88-м году жизни. Об этом в соцсети сообщил его друг Лайам Радден, его слова привело издание Dailу Mail.

«Ричард мирно скончался во сне», - сообщил Радден в соцсети.

В популярном сериале «Доктор Кто» Франклин играл капитана Йейтса, он был занят на съемках с 1971 по 1974 годы. Позднее актер написал книги о вселенной «Доктора Кто».

В фильмографии актера работы в картинах «Шоу Миллисент Мартин», «Маленькие женщины», «Святой», «Следопыты». Всего он сыграл в 21 фильме и сериале.

Писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов 23 декабря скончался на 65-м году жизни в Санкт-Петербурге. Он страдал от болезни сердца. Ютанов написал книги «Оборотень» и «Путь обмана», а также создал издательство Terra Fantastica.

Сериалы Актеры
26 декабря 2023, 03:29
Валиева откатала показательный танец под песню «Пыяла» из «Слова пацана»
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Фигуристка Камила Валиева в показательном выступлении после чемпионата России в Челябинске исполнила номер под песню «Пыяла», саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Музыкальную композицию на татарском языке исполняет группа «Аигел».

Камила Валиева на чемпионате России, который прошел в Челябинске, заняла третье место. Фигуристка родилась в Казани, где происходит действие сериала.

Песня «Пыяла», которая стала саундтреком к «Слову пацана», в конце ноября заняла первое место во всемирном топ-чарте Shazam, а также вошла в топ-10 популярных песен в странах бывшего СССР.

Ранее фигуристка Аделия Петросян, воспитанница Этери Тутберидзе, стала первой на чемпионате России. Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева заняла второе место.

Фигурное катание Сериалы Песни Россия Камила Валиева
26 декабря 2023, 01:45
Стало известно, как Пугачева и Галкин отметили никелевую свадьбу
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* отметили 24 декабря годовщину свадьбы. Пара узаконила свои отношения 12 лет назад. Знаменательное событие звезды отметили в ресторане. Фото с мероприятия опубликовал сам юморист в Instagram**.

На опубликованном снимке супруги сидят за столом и держат бокалы в руках, предположительно, чокаясь. Пугачева смотрит с умилением на мужа, а тот широко улыбается ей в ответ. Певица облачилась в белый вязаный свитер и светлую кепку, а Галкин* надел кардиган того же цвета и серую кофту под него.

Предположительно, снимок сделали в Израиле. Ранее появилась информация, что пара вернулась в еврейское государство на юбилей друга - музыканта Андрея Макаревича*.

* Максим Галкин и Андрей Макаревич признаны иностранными агентами на территории России.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Свадьбы Соцсети Алла Пугачева Максим Галкин
25 декабря 2023, 21:28
Домашний арест не помешал Блиновской устроить вечеринку
РИА «Новости»
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Блогера Елену Блиновскую заметили на светском рауте, предположительно, устроенном у нее дома, сообщило издание StarHit. Автор «Марафона желаний» находится под домашним арестом до конца января за неуплату налогов.

Видео с Блиновской в вечернем наряде опубликовала в социальных сетях ее подруга Светлана Ефимова. Ролик она подписала фразой: «Сегодня вечер в близком для меня доме».

Ефимова не уточнила, о каком доме идет речь. Telegram-канал «Звездач» предположил, что вечеринка проходила в доме у Блиновской.

Блогеру продлили домашний арест до 26 января 2024 года. В начале ноября Блиновскую заподозрили в нарушении условий домашнего ареста. Она заявила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО. Из-за арестованных счетов Блиновская не смогла оплачивать услуги сотрудников и в итоге лишилась около 400 подчиненных.

Налоги Блогеры Аресты Задержание блогера Елены Блиновской

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