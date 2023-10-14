Пелагея привела шестилетнюю дочь на шоу «Голос. Уже не дети»
Известная российская певица Пелагея привела свою маленькую дочь на съемочную площадку популярного телевизионного шоу «Голос. Уже не дети». Об этом сообщил портал The Voice.
Сначала артистка посадила Таисию в кресло наставница проекта и устроила ей фотосессию. В это время шел процесс подготовки шоу - режиссер показывал зрителям, как нужно занять места в зале.
Потом Пелагея села в кресло сама и взяла дочь на руки. Шестилетняя Таисия уже увлекается музыкой. Также она уже успела побывать на одной сцене со своей матерью. Некоторые поклонники Пелагеи предположили, что, возможно, девочка вернется на шоу в качестве участницы.
На прошлой неделе шоу «Голос.Уже не дети» покинул участник Акмаль. На его выбывание повлияло решение певицы Полины Гагарины. Члены жюри отметили, что юноша является популярным певцом с миллионной аудиторией, в итоге Гагарина выбрала участницу Екатерину Качурак.