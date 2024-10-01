«Пела вся страна». Лидер группы «Любэ» назвал Добрынина невероятным человеком

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Он выразил соболезнования родственникам и близким покойного композитора и признался, что хорошо знал его.

«Я с ним знаком очень-очень давно был. Он написал такое огромное, громадное количество песен, которые знала и пела вся страна», - отметил певец.

Он добавил, что за свою способность создавать хиты Добрынин получил в свое время прозвище Доктор Шлягер.

«Просто невероятный человек был. Как его называли-то в свое время? Доктор Шлягер», - отметил Расторгуев.

Добрынин ушел из жизни 1 октября. Его смерть подтвердил певец Лев Лещенко, который был его близким другом.