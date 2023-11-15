Павла Деревянко обвинила в мошенничестве еще одна пострадавшая

Розенблат отметил, что женщина не предоставила суду расписку или другие доказательства того, что Деревянко брал у нее деньги. Басманный суд Москвы рассмотрел иск и удовлетворил требования адвоката по сбору доказательств. Суду предстоит изучить налоговые декларации и счета истца.

Ранее стало известно, что Деревянко грозит до пяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве. В суд обратился московский бизнесмен, который вложил более миллиона рублей в криптобизнес актера и не получил обещанной выгоды.

Агент артиста Елена Галанова отказалась комментировать информацию о заявлениях на Деревянко. Сам Деревянко в августе 2023 года признался, что задолжал крупную сумму из-за неудачного вложения в криптобизнес.

На актера Павла Деревянко подала в суд еще одна пострадавшая. Женщина утверждает, что артист должен ей 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей). Адвокат актера Евгений Розенблат заявил RT , что Деревянко эти деньги от истца не получал.