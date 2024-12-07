Павел Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде

Дуров прибыл в суд к 10:00 (08:00 по московскому времени) в сопровождении двух адвокатов - Давида-Оливье Камински и Кристофа Энгрена. Судья впервые допросил его по существу в рамках расследования причастности мессенджера к многочисленным преступлениям.

Около полудня суд объявил перерыв. Журналисты уличили момент и поговорили с Дуровым. Он сказал лишь, что доверяет французскому правосудию.

Полиция задержала Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Суд освободил его под надзор с изъятием документов и запретом на выезд из Франции. Бизнесмен остановился в парижском отеле класса люкс Hotel de Crillon. После произошедшего Telegram изменил политику безопасности.