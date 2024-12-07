07 декабря 2024, 00:11

Павел Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде

РИА «Новости»
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 6 декабря явился в парижский суд. Он дал показания по существу и заявил о доверии французскому правосудию, сообщил источник радиостанции Europe1.

Дуров прибыл в суд к 10:00 (08:00 по московскому времени) в сопровождении двух адвокатов - Давида-Оливье Камински и Кристофа Энгрена. Судья впервые допросил его по существу в рамках расследования причастности мессенджера к многочисленным преступлениям.

Около полудня суд объявил перерыв. Журналисты уличили момент и поговорили с Дуровым. Он сказал лишь, что доверяет французскому правосудию.

Полиция задержала Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Суд освободил его под надзор с изъятием документов и запретом на выезд из Франции. Бизнесмен остановился в парижском отеле класса люкс Hotel de Crillon. После произошедшего Telegram изменил политику безопасности.

Париж Суд Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
05 декабря 2024, 22:04
Актера Бориса Щербакова нашли на лестнице с сотрясением
РИА «Новости»
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Народный артист России Борис Щербаков упал на лестнице и получил серьезные травмы. Скорая помощь увезла актера в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

Звезда фильмов «Криминальный квартет» и «Воскресный папа» упал и сильно ударился головой. Близкие нашли его на лестничной площадке 5 декабря около 00:30 и вызвали скорую помощь.

Щербаков получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга, он находится в состоянии средней тяжести. Сначала, по информации Shot, врачи отправили его в НИИ имени Склифосовского, затем перевели в другую больницу.

Актер пришел в сознание, сообщил Telegram-канал Baza. Он проходит лечение в отделении нейрохирургии.

В августе появились слухи о госпитализации Щербакова из-за проблем с сердцем. Он опроверг их, сообщил о хорошем самочувствии и обвинил журналистов в распространении фейков.

Медицина Актеры
04 декабря 2024, 23:43
Левкин из «На-на» перед смертью развеял миф о Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева не имела большого влияния на шоу-бизнес в 90-е годы. Бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин сообщил об этом незадолго до смерти в интервью журналу «7 Дней».

Музыкант пересекался с примадонной на концертах и мероприятиях. Пугачева произвела на него хорошее впечатление, несмотря на эксцентричный характер. Левкин подтвердил, что певица имела фаворитов и помогала им, но не согласился с тем, что она могла закрыть кому-то путь на сцену.

«Влияние она определенно имела, но я бы не стал утверждать, что она прямо-таки перекрывала кому-то кислород», - сказала он.

Левкин умер на 58-м году жизни от рака лимфатической системы. Он прошел химиотерапию и пересадку костного мозга, но не смог побороть болезнь. Продюсер и композитор Бари Алибасов заявил, что музыкант внес большой вклад в развитие «На-на», но после ухода не смог сделать сольную карьеру.

Алла Пугачева Шоу-бизнес
03 декабря 2024, 11:54
«Вынимали из реанимации». МакSим рассказала о борьбе с алкоголизмом
РИА «Новости»
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Известная певица Марина Абросимова (МакSим) заявила, что в лечении от алкогольной зависимости ей помогли высшие силы. Об этом исполнительница рассказала в интервью комику Павлу Воле на телеканале ТНТ.

МакSим отметила, что перепробовала множество способов завязать с привычкой, однако большинство из них оказались бесполезны.

«Господь Бог помог мне. Меня вынимали из реанимации, перепробовали всевозможные варианты вшиваний и кодировок, после этого не действовало ничего», - сказала она.

Певица ранее отрицала алкогольную зависимость, но серия неудачных выступлений заставила поклонников подозревать ее в злоупотреблении спиртными напитками.

Артистка недавно вернулась из наркологической клиники, где прошла лечение от алкогольной зависимости.

Она публично призналась в своем недуге, отметив, что непросто сказать это вслух. По словам певицы, решение приехать в рехаб добровольно стало для нее огромным шагом.

Алкоголь Певица МакSим
03 декабря 2024, 03:40
Волочкова поздравила маму с днем рождения после обвинений в «разводах»
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова посвятила теплые слова своей матери, которая 2 декабря отметила день рождения. Танцовщица опубликовала совместные снимки на странице в социальной сети Instagram*.

«Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе, стойко и с честью», - написала она.

По словам балерины, ее мать отмечает свой праздник в кругу друзей в Петербурге, включая музыканта и создателя всех костюмов шоу балерины Владимира Козырева. Сама же артистка поздравила ее по телефону.

Многих россиян удивила внезапная смена настроения Волочковой, которая недавно высказывалась в адрес матери совершенно в другом ключе. Артистка уверяла, что Тамара Владимировна всегда «разводила» ее с мужчинами, в том числе с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Ранее Волочкова удивила россиян новым образом с роскошными длинными волосами. Преображение было таким удачным, что даже хейтеры артистки не удержались от комплиментов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Анастасия Волочкова Шоу-бизнес

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