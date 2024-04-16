16 апреля 2024, 14:45

Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

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Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров еще зимой дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Оно выйдет в видеоформате в ближайшее время. Об этом Дуров рассказал в своем англоязычном Telegram-канале.

«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов. В тот же день я разговаривал с Такером Карлсоном, известным консерватором», - рассказал бизнесмен.

По его мнению, такой баланс позволяет ему оставаться честным по отношению к своей аудитории и «рассказать всем историю Telegram». Дуров пообещал, что интервью с Карлсоном выпустят «совсем скоро». Он отметил, что крайне редко дает интервью в формате видео, поэтому его стоит посмотреть. Предприниматель предложил следить за обновлениями в официальном Telegram-канале Карлсона, который он сейчас запускает.

В феврале Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позже журналист хотел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но тот проигнорировал запросы.

Павел Дуров Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
16 апреля 2024, 15:02
«Наших в массы». Звезда «Эмили в Париже» засветилась в рубашке российского бренда
Global Look Press
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Актриса Камилль Раза, известная благодаря роли в популярном сериале «Эмили в Париже», вышла в свет в рубашке российского бренда Yana Besfamilnaya. Фотография в модном образе появилась в социальных сетях звезды.

Ранее американский рэпер Канье Уэст появился на публике в черном костюме с надписью на русском языке. Вызывающая цитата была адресована бренду Adidas, который разорвал контракт со скандальным музыкантом. Дизайн одежды разработал российский модельер Гоша Рубчинский.

Актриса снялась в белой рубашке необычного кроя. Классический предмет гардероба, дополненный подвязками, эффектно сочетался с ярко-красной мини-юбкой, белыми носками и лоферами, декорированными ремешком. В качестве аксессуара Раза выбрала солнцезащитные очки в белой оправе «кошачий глаз».

«Наших в массы!» - прокомментировала снимок звезды журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Одежда Сериалы Актеры
16 апреля 2024, 14:09
София Ротару опубликовала архивное фото Аллы Пугачевой
РИА «Новости»
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Украинская певица София Ротару поздравила артистку Аллу Пугачеву с днем рождения и опубликовала ее архивную фотографию. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Ротару разместила на своей странице архивное изображение юбилярши, сопроводив его эмодзи в форме сердца и упомянув аккаунт Пугачевой.

Примадонну также поздравила ее дочь Кристина Орбакайте. Она показала видеоролик с архивными снимками с совместных выступлений и добавила к нему собственную песню, посвященную знаменитой матери.

Еще одним подарком на юбилей примадонны стал документальный фильм «А знаешь, все еще будет». Его сняла скандально известная журналистка Ксения Собчак. Вышедшая накануне на YouTube лента вызвала бурные обсуждения у поклонников. Некоторые даже сравнили ее с панихидой по еще не ушедшей певице.

Фото Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 14:00
Стало известно, какое наследство оставил Кунгуров после смерти
Global Look Press
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Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров оставил после смерти немного. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru поделился, что в Москве у артиста была недвижимость.

«У Евгения, насколько я знаю, в Москве осталась только квартира на Зоологической улице, где нашли его труп, и, вроде, все. Остальное, я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится», - уточнил Дворцов.

По данным издания, стоимость жилья в этом районе начинается от 25 миллионов рублей. Журналисты также узнали о регистрации Кунгурова в районе Марфино неподалеку от Телецентра «Останкино». Предположительно, певец там арендовал квартиру на время съемок. Фактически артист прописан в поселке Гагаринский Свердловской области.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что к смерти Кунгурова причастна его супруга Ирина Меледина. По его словам, женщина, зная о психологических проблемах певца, плохо за ним следила.

Музыка Недвижимость Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 13:40
Фильм Собчак о Пугачевой вызвал скандал в соцсетях
РИА «Новости»
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Фильм журналистки Ксении Собчак о певице Алле Пугачевой, который она выпустила на YouTube в честь юбилея звезды, вызвал скандал. Фанаты широко обсуждали документальную ленту в социальных сетях.

Фильм «А знаешь, все еще будет» вызвал у многих пользователей неоднозначную реакцию. Часть зрителей сравнила ее с некрологом.

«Собчак сняла якобы поздравление с 75-летием за деньги самой Аллы, но сняла так, как будто Аллу уже отпевают и скоро похороны», - написал один из пользователей под видеороликом.

Другие встретили фильм Собчак с одобрением, отдав должное таланту Пугачевой. Они поделились своими воспоминаниями о том, как песни примадонны сопровождали важнейшие моменты их жизни. Многие поклонники выразили благодарность певице.

«В детстве я мечтала стать Пугачевой. В обнимку с ее пластинками ездила с мамой и папой на дачу <…> Потрясающая певица, женщина, человек. Гордость нашей страны», - написала зрительница.

В юбилей примадонна и сама активизировалась на YouTube-канале. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов.

Скандалы Соцсети Фильмы Алла Пугачева YouTube

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