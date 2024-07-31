Парижане вызвали полицию из-за танцев Джигурды и группы «Мираж»

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По его словам, поведение артистов во время съемок видео на песню «Не поможет эта ночь» разозлило французов. Это произошло в тот момент, когда арендованный для ролика лимузин заглох на узкой улочке Парижа.

«До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которые оказались в тот вечер в районе „Мулен Руж“», - рассказал Горбашов.

После этого команда продолжила пить шампанское и танцевать. Музыкант назвал чудом, что вызванная полиция не забрала артистов в участок.

Ранее вокруг Никиты Джигурды разгорелся скандал из-за видео, на котором он целовал балерину Анастасию Волочкову.

Она назвала поведение актера подлостью, после которой больше не считает его другом.