Парижане вызвали полицию из-за танцев Джигурды и группы «Мираж»
Жители Парижа пожаловались в полицию на поведение актера Никиты Джигурды и участников группы «Мираж». Об этом «Газете.ru» рассказал лидер музыкального коллектива Алексей Горбашов.
По его словам, поведение артистов во время съемок видео на песню «Не поможет эта ночь» разозлило французов. Это произошло в тот момент, когда арендованный для ролика лимузин заглох на узкой улочке Парижа.
«До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которые оказались в тот вечер в районе „Мулен Руж“», - рассказал Горбашов.
После этого команда продолжила пить шампанское и танцевать. Музыкант назвал чудом, что вызванная полиция не забрала артистов в участок.
Ранее вокруг Никиты Джигурды разгорелся скандал из-за видео, на котором он целовал балерину Анастасию Волочкову.
Она назвала поведение актера подлостью, после которой больше не считает его другом.