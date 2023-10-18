«Парень, который меня подвинул». Газманов пригласил Shaman на свой концерт
Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) станет специальным гостем на юбилейном концерте народного артиста России Олега Газманова. Об этом юбиляр рассказал на творческой встрече в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Шоу состоится в Crocus City Hall 28 октября. Газманов рассказал, что задумал необычную реализацию концерта, многие песни прозвучат в непривычных аранжировках. Исполнитель отметил, что принял решение пригласить Shaman после его исполнения «Эскадрона» на «Тавриде». Газманов признал, что у молодого певца «получилось круто», он не стал делать ее суперсовременной.
После «Тавриды» Газманов и Shaman начали общаться. На вопрос, переживает ли он, что по опросам ВЦИОМ Shaman опередил его, Газманов ответил, что рад за молодого коллегу.
«Наконец появился парень, который меня подвинул! Я рад за него, рад, что он сейчас является примером для юных артистов. Дело в том, что он спел песни, которые нужны сейчас людям», - заявил народный артист.
Shaman намерен сделать кавер на популярный хит группы «Ласковый май» - композицию «Седая ночь». Эта песня является одной из знаковых в репертуаре и карьере Шатунова, считает певец.