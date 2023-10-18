«Парень, который меня подвинул». Газманов пригласил Shaman на свой концерт

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Шоу состоится в Crocus City Hall 28 октября. Газманов рассказал, что задумал необычную реализацию концерта, многие песни прозвучат в непривычных аранжировках. Исполнитель отметил, что принял решение пригласить Shaman после его исполнения «Эскадрона» на «Тавриде». Газманов признал, что у молодого певца «получилось круто», он не стал делать ее суперсовременной.

После «Тавриды» Газманов и Shaman начали общаться. На вопрос, переживает ли он, что по опросам ВЦИОМ Shaman опередил его, Газманов ответил, что рад за молодого коллегу.

«Наконец появился парень, который меня подвинул! Я рад за него, рад, что он сейчас является примером для юных артистов. Дело в том, что он спел песни, которые нужны сейчас людям», - заявил народный артист.

Shaman намерен сделать кавер на популярный хит группы «Ласковый май» - композицию «Седая ночь». Эта песня является одной из знаковых в репертуаре и карьере Шатунова, считает певец.