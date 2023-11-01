«Знаю, что у него проблемы с алкоголем были, но о наркотиках никогда не слышал. Парень хороший был. Я-то видел [его], ну, шесть месяцев - год он [в команде] был. Как человек хороший очень», - сказал он.

Алексей Бугаев выступал за ФК «Краснодар» с июля 2009-го по май 2010 года. Он также играл за столичный «Локомотив», «Томь», «Торпедо» и национальную сборную России. Завершив спортивную карьеру, бывший футболист занялся грузоперевозками и открыл пункт приема макулатуры.

Источник «360» сообщил, что за ним числятся штрафы и долги, в том числе около 70 тысяч рублей неоплаченных налогов с пенями.

Прикубанский районный суд 28 октября арестовал Алексея Бугаева на семь суток за оказание сопротивления полиции. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что правоохранители проверяли его причастность к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков. Telegram-канал Shot сообщил, что его задержали с полкило наркотиков.