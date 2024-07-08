«Папина улыбка». Вдова Юрия Шатунова показала фото с выпускного сына

На снимке юноша позировал в строгом костюме черного цвета. Публикацию жена Шатунова подписала на немецком языке «Я невероятно горжусь тобой, ты это сделал! <…> Я уверена, что когда-нибудь появлюсь в твоем самолете в качестве гостя», - написала она.

Подписчики разглядели сходство парня со знаменитым отцом. Некоторые их них написали, что у молодого человека «папина улыбка».

Сын и дочь Шатунова проживают вместе с матерью в Германии. В Москву они приезжают редко. Последний раз семья была в России на открытии памятника на могиле певца на Троекуровском кладбище.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. До последних дней жизни он оставался очень востребованным артистом.