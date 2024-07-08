08 июля 2024, 01:13

«Папина улыбка». Вдова Юрия Шатунова показала фото с выпускного сына

РИА «Новости»
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Сын Юрия Шатунова окончил школу в Германии. Вдова солиста группы «Ласковый май» Светлана опубликовала фотографии с выпускного в социальных сетях.

На снимке юноша позировал в строгом костюме черного цвета. Публикацию жена Шатунова подписала на немецком языке «Я невероятно горжусь тобой, ты это сделал! <…> Я уверена, что когда-нибудь появлюсь в твоем самолете в качестве гостя», - написала она.

Подписчики разглядели сходство парня со знаменитым отцом. Некоторые их них написали, что у молодого человека «папина улыбка».

Сын и дочь Шатунова проживают вместе с матерью в Германии. В Москву они приезжают редко. Последний раз семья была в России на открытии памятника на могиле певца на Троекуровском кладбище.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. До последних дней жизни он оставался очень востребованным артистом.

Песни Музыка Юрий Шатунов
08 июля 2024, 01:05
Дочь Заворотнюк впервые вышла на связь на 40-й день после смерти актрисы
РИА «Новости»
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые вышла на связь с подписчиками по случаю панихиды на 40-й день со дня смерти актрисы. Она опубликовала редкое фото матери в Instagram*.

Наследница звезды «Моей прекрасной няни» написала в соцсетях, что мать очень сильно болела.

«Все эти пять лет были безумно тяжелыми. Особенно последние несколько лет. Ей там действительно лучше», - сказала она.

Анна также рассказала о том, как справляется с переживаниями, признавшись, что хочет вернуться к своей нормальной жизни.

Она поблагодарила всех подписчиков за поддержку в эти сложные дни и поделилась портретным снимком ее улыбающейся матери на мольберте. В нем актриса позировала с надетым на голову платком, опираясь щекой на руку. Видно, что болезнь заметно изменила ее внешность. Лицо стало одутловатым, а глаза немного припухшими.

За все пять лет, пока Анастасия боролась с онкологическим заболеванием, в Сети не появилось ни одного ее фото.

Ранее актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в ситкоме «Моя прекрасная няня», рассказала, что Заворотнюк никогда не показывала свою усталость во время работы , была доброй и трудолюбивой.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Семья Анастасия Заворотнюк Актеры Онкология
07 июля 2024, 23:05
Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы
РИА «Новости»
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Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сергея Мазаева выписали из больницы», - отметили в сообщении.

По данным агентства, в кассах театра эстрады «Янтарь» концерт не отменили, а перенесли на другую дату. Зрители могут сдать билеты на свое усмотрение. Деньги вернут, если нет возможности ждать нового концерта.

В четверг, 4 июля, Сергей Мазаев попал в реанимацию перед концертом в Светлогорске. Певцу стало плохо до начала концерта. Его экстренно отправили в больницу с острым приступом панкреатита.

Супруга музыканта Галина рассказала 360.ru, что у Сергея Мазаева был приступ.

До сегодняшнего дня он находился под наблюдением врачей.

Больницы Концерты Врачи Калининград
07 июля 2024, 22:57
«Не показывала свою усталость». Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала об Анастасии Заворотнюк
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в ситкоме «Моя прекрасная няня», рассказала об Анастасии Заворотнюк. Она назвала коллегу активной, доброй и трудолюбивой. Ее слова привело Общественное телевидение России.

«Всегда старалась быть бодрой, всегда в рабочем состоянии, хотя у нее нагрузка была, конечно, самая интенсивная. Но она никогда не показывала свою усталость. И, мне кажется, была благодарна этой актерской своей удаче, очень и очень старалась и работала», - вспомнила Дубакина.

Ранее актер Борис Смолкин рассказал, что на съемках сериала Анастасия Заворотнюк работала на износ. Она присутствовала в каждом кадре и даже не могла сходить на перерыв. По словам Смолкина, на съемках актриса дважды падала в обморок от усталости.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. До этого она пять лет боролась с раком.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Актеры Телевидение Умерла Анастасия Заворотнюк
07 июля 2024, 22:50
Бледанс отказалась от повторного ЭКО из страха умереть как Фриске и Заворотнюк
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что отказалась от повторной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из-за негативного опыта, пережитого ее коллегами — покойными Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Об этом артистка рассказала в YouTube-интервью Алине Кайзер.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что отказалась от повторной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из-за негативного опыта, пережитого ее коллегами - покойными Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Об этом артистка рассказала в YouTube-интервью Алине Кайзер.

«Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями», - заявила Бледанс.

По ее словам, сейчас уже все женщины знают, что согласие на «ребенка из пробирки» без медицинских показаний может привести к очень серьезным последствиям для организма и заболеваниям.

Бледанс пыталась стать матерью в третий раз, мечтая о дочери, поэтому прибегнула к ЭКО в 2018 году. Она смогла забеременеть, но потеряла ребенка. На повторную процедуру она не решилась, опасаясь возникновения онкологического заболевания.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала, что ее тяжелобольная сестра хотела второй раз стать матерью , а врач ей ответил, что это возможно, но нужно подлечиться. На тот момент певица проходила инновационное лечение в Нью-Йорке.

Дети Беременность Анастасия Заворотнюк Актеры Жанна Фриске

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