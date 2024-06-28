«Папа может!» Лазарев показал, на что пошел ради дочери

В одном из роликов он продемонстрировал, как непросто иногда бывает быть отцом. На кадрах он расплетает шестилетней дочке Ане косички. Он пояснил, что прическа продержалась четыре дня, ее сделал профессионал в парикмахерской. Однако ребенку быстро надоели косички.

«Папа может!», - подписал артист видео.

Девочка хотела помочь отцу и спросила, а что ей делать.

«Ничего не делать. Сиди и расслабляйся», - ответил ей артист.

Ранее Лазарев объявил о временной паузе в своей музыкальной карьере. По словам певца, он устал и больше не может гастролировать.

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