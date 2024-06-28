28 июня 2024, 19:04

«Папа может!» Лазарев показал, на что пошел ради дочери

Global Look Press
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Певец Сергей Лазарев отправился на отдых с детьми в Турцию. На своей странице в социальной сети Instagram* он опубликовал видео из путешествия, показывая, как семья проводит время.

В одном из роликов он продемонстрировал, как непросто иногда бывает быть отцом. На кадрах он расплетает шестилетней дочке Ане косички. Он пояснил, что прическа продержалась четыре дня, ее сделал профессионал в парикмахерской. Однако ребенку быстро надоели косички.

«Папа может!», - подписал артист видео.

Девочка хотела помочь отцу и спросила, а что ей делать.

«Ничего не делать. Сиди и расслабляйся», - ответил ей артист.

Ранее Лазарев объявил о временной паузе в своей музыкальной карьере. По словам певца, он устал и больше не может гастролировать.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Турция Дети Семья Видео Сергей Лазарев Instagram Шоу-бизнес
28 июня 2024, 19:37
Стало известно о многомиллионных долгах Майкла Джексона
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Майкл Джексон перед смертью задолжал несколько сотен миллионов долларов. Об этом стало известно из заявления, которое распорядители его имущества подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес, сообщили журналисты NBC.

По данным издания, в документе указано, что перед смертью Джексон оказался должен кредиторам 500 миллионов долларов. На часть задолженности стали начислять проценты по завышенным ставкам. В итоге кредиторы завалили суды исками против артиста. Таких заявлений уже свыше 65.

Промоутеру концертного тура Джексона, перед началом которого он умер, также не выплатили 40 миллионов долларов. Предположительно, долг погасят деньгами, полученными после реализации состояния певца, которое оценили в два миллиарда долларов. Еще часть накоплений артиста потратят на судебные разбирательства.

Ранее певца Майкла Джексона повторно обвинили в педофилии.

Долги Суд Музыка Шоу-бизнес
28 июня 2024, 18:57
Блиновская погасила 70 млн рублей долга перед налоговой
Global Look Press
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Блогер Елена Блиновская выплатила 70 миллионов рублей задолженности перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, автору «Марафона желаний» удалось погасить часть долга благодаря средствам, полученным от продажи квартиры. При этом Блиновская все еще должна налоговой около 1,35 миллиарда рублей.

Кроме того, сегодня МВД объявило в розыск супруга блогера Алексея Блиновского. Предположительно, это также связано с делом по неуплате налогов.

В конце мая блогер погасила долг в 140 миллионов рублей. Однако ее саму суд решил оставить в СИЗО.

В марте Блиновской и ее супругу предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов блогеры легализовали.

Долги Налоги Блогеры Деньги Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
28 июня 2024, 18:36
«Фигура — огонь!» Сестра Харламова снялась в бикини
Freepik
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Младшая сестра комика Гарика Харламова Алина отправилась на отдых в Батуми. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала фотографию в бикини, сделанную во время катания на лодке.

Ранее Харламов впервые после свадьбы с актрисой Екатериной Ковальчук решил показать совместный ролик. На видео молодожены стоят в обнимку на террасе неподалеку от бассейна и любуются горами.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

На одном из снимков девушка сидела на передней части судна в белом сарафане, демонстрируя свои длинные ноги. На второй фотографии ее запечатлели в зеленом бикини, черной кепке и солнцезащитных очках на фоне моря.

«Фигура - огонь! Надо идти в профессиональные модели», - написали девушке в комментариях.

Отдых Черное море Instagram Гарик Харламов
28 июня 2024, 18:25
«Сдадим в детский дом». Шаляпин отреагировал на слухи о беременности Волочковой
Global Look Press
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Недавно авторы нескольких Telegram-каналов распространили информацию о том, что балерина Анастасия Волочкова якобы готовится стать матерью ребенка от певца Прохора Шаляпина. Артист с юмором прокомментировал эту новость журналистам Teleprogramma.pro, пообещав сделать сиротой новорожденного.

Недавно авторы нескольких Telegram-каналов распространили информацию о том, что балерина Анастасия Волочкова якобы готовится стать матерью ребенка от певца Прохора Шаляпина. Артист с юмором прокомментировал эту новость журналистам Teleprogramma.pro , пообещав сделать сиротой новорожденного.

Волочкова якобы также сообщила, что хочет создать семью с Шаляпиным и назвала его своим возлюбленным. Артист заявил изданию, что не знал о таких откровениях балерины. Он подчеркнул, что о беременности нужно спросить саму танцовщицу.

«Ну если она забеременела, то родит ребенка. Сдадим его в детский дом, ему дадут однокомнатную квартиру. Потому что Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами», - сказал певец.

Шаляпин добавил в шутливой форме, что ребенок должен жить самостоятельно. При этом навещать отпрыска артист будет, но только ради фотографий для соцсетей.

«Ребенок будет счастлив, потому что у него такие замечательные и добрые родители. К тому же обеспечили его в будущем квартирой», - заключил шоумен.

Недавно Шаляпин признался, что вряд ли решится на женитьбу во второй раз. Он пояснил, что институт брака давно себя изжил.

Дети Беременность Анастасия Волочкова Сироты Шоу-бизнес Прохор Шаляпин

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