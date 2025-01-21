21 января 2025, 23:11

Панин похвастался своей грин-картой и поддержал Трампа

РИА «Новости»
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Скандально известный актер Алексей Панин после инаугурации президента США Дональда Трампа опубликовал фото в красной кепке предвыборной компании президента. Снимок он разместил в Instagram*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Панин, который в 2023 году из Испании перебрался в Соединенные Штаты, вместе с дочерью сфотографировался в кепках с предвыборным слоганом Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«А у нас грин-карты. Мы в домике», - подписал свой поста актер, намекая на жесткую политику Трампа в отношении мигрантов.

Трамп во время инаугурации, которая прошла 20 января, заявил, что собирается ввести общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что происходит на границе с Мексикой.

Сразу после инаугурации полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. Множество мигрантов, которые хотели попасть в страну легально, остались ни с чем.

Фото США Мигранты Отношения Дональд Трамп Испания Instagram Актеры
21 января 2025, 11:02
У актера из «Солдат» и «Полицейского с Рублевки» начали отниматься ноги на фоне диабета
Соцсети
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Состояние здоровья звезды сериалов «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки» Бориса Эстрина резко ухудшилось. У него начали отниматься ноги, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 55-летний актер обратился за медицинской помощью в одну из столичных клиник. Мужчина рассказал об онемении и сильной усталости в мышцах ног, а также пожаловался на трудности и болевые ощущение при передвижении, постоянные головные боли, головокружения, слабость.

Врачи обследовали его и диагностировали сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также - нарушения работы центральной нервной системы. Диабет второго типа может грозить некрозом костей и суставов, а также разрушением глубоких тканей и нервных волокон.

Борис Эстрин - актер театра и кино. Широкую известность он приобрел благодаря роли офицера Хворостюка в сериале «Солдаты», учителя математики Георгия Валынского в «Кремлевских курсантах».

Ранее актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. СМИ сообщили, что артист оказался в больнице из-за ишемической болезни сердца.

Болезни Актеры Диабет
20 января 2025, 12:49
«Девушка из хрущевки». Подписчики не пощадили жену Петросяна из-за критики подделок
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На молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову снова обрушилась волна хейта. Подписчики в Instagram* набросились на звезду из-за ее критики поддельных сумок люксовых брендов.

Все началось несколько дней назад. Брухунова поделилась удивительной, по ее словам, историей из жизни.

«Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью Hermes. И вместо Birkin <…> у одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно», - заявила Татьяна.

Также она раскритиковала джинсы девушек и пакеты из супермаркета, которые, по ее оценке, еще больше омрачили их образ. Жена юмориста назвала покупку подделки смешной и призвала выбирать обычные сумки, если нет возможности купить оригинал.

Подписчики не поддержали мнение Брухуновой. Они напомнили звезде, что она сама когда-то была небогата.

«Тульская девушка из хрущевки, волею случая ставшая богатой», - написал один из пользователей.

«А может стоит посмотреть на себя?» - подхватил еще один.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Евгений Петросян Покупки
20 января 2025, 11:59
Журналисты раскрыли райдер сбежавшего из России лидера группы «Мумий Тролль»
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Осудивший спецоперацию и покинувший Россию певец и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в своем райдере требует заказчиков исключить любой запах табака, а также предоставить некурящего водителя, потому что артист несколько раз бросал курить. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Помимо условий с табаком, певец просит отправлять к нему только чистую машину. Если погодные условия не позволяют поддерживать аккуратный внешний вид автомобиля, то артист требует мыть транспорт несколько раз в день.

За одно выступление Лагутенко требует 8,5 миллиона рублей. Организаторы обязаны оплачивать расходы по визам, трансферу и суточным. Еще рокер летает только бизнес-классом, готов жить в пятизвездочном отеле, а в номер просит закуски, фрукты, ягоды, кефир, йогурт, зеленый чай и воду. Помимо этого хочет услуги массажиста и шторы блэкаут.

Также в гримерке артиста обязательно должны присутствовать 12 бутылок пива, творог, хумус и жевательные резинки без сахара.

В августе Лагутенко был готов спеть для русскоязычной публики в США за семь миллионов рублей. Гонорары за выступления его команда просила переводить на счет американской компании.

Отели Россия Трансферы Артисты
20 января 2025, 09:49
Меладзе тайно вернулся в Россию ради одного визита
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Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед началом масштабного турне, чтобы посетить могилу отца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Визит артиста проходил в режиме абсолютной секретности. Певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes, которые принадлежат его сестре. В поездках по Москве Меладзе сопровождала охрана.

Исполнитель посетил могилу отца Шоты Меладзе, умершего 19 января прошлого года. На кладбище артист несколько минут не выходил из машины, пока охрана и родственники не осмотрели территорию.

Уже через месяц Меладзе отправится в большое мировое турне в честь своего 60-летия. Сначала артист даст концерты в Европе, а затем отправится в США. Меладзе не дает концертов в России, но готов выступить на частных мероприятиях.

На прошлой неделе СМИ сообщили о закрытии ресторана , принадлежавшего дочери исполнителя. Софья Меладзе открыла заведения в начале 2022 года. Ресторан прекратил работу из-за многомиллионных убытков.

Валерий Меладзе Артисты

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