25 декабря 2023, 00:20

Панин нашел подработку в США

РИА «Новости»
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Актер Алексей Панин *, переехавший в США, нашел себе подработку в качестве ведущего игры «Мафия» в одном из ресторанов. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

Актер Алексей Панин * , переехавший в США, нашел себе подработку в качестве ведущего игры «Мафия» в одном из ресторанов. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным издания, при этом Панин * эксплуатирует свой бандитский образ из фильма «Жмурки» 2005 года и проводит игры в стиле 90-х. Актер приглашает своих поклонников на игру в соответствующем периоду образе и даже обещает подарить бутылку обладателю самого интересного и нетривиального наряда.

Газета также сообщила, что помогает Панину* вести «Мафию» иммигрировавший комик, бывший участник Comedy Александр Незлобин. Кроме этого юморист подрабатывает таксистом.

Ранее Алексей Панин* пожаловался на дорогую жизнь в США и попросил поклонников помочь ему финансово. При этом актер рассказал о грандиозных проектах, которые собирается осуществить совместно с режиссером Александром Атанесяном.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.

США Режиссер Россия Актеры
24 декабря 2023, 23:53
Shaman вошел в число доверенных лиц Путина на выборах
РИА «Новости»
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Доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2024 года стал музыкант и певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Как сообщил Пятый канал, об этом сам исполнитель объявил журналистам форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

Исполнитель пояснил, что в воскресенье, 24 декабря, он подписал документ, что принимает на себя обязательства доверенного лица президента России.

«Я буду делать то же самое, что раньше, только лучше», - раскрыл свои обязанности Shaman.

Музыкант подчеркнул, что прекрасно понимает всю ответственность, которую он получил вместе с новым статусом, но готов работать, как и прежде с полной отдачей.

По данным СМИ , в итоговый список доверенных лиц президента России Владимира Путина кроме певца Shaman включат режиссера Никиту Михалкова, генерального директора Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева, военные корреспонденты Александр Коц и Александр Сладков, а также представители государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

Официально известно, что предвыборный штаб президента России Владимира Путина возглавили художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также герой ДНР Артем Жога. Штаб кандидата начал работу на этой неделе в московском Гостином Дворе.

Доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2024 года стал музыкант и певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Как сообщил Пятый канал , об этом сам исполнитель объявил журналистам форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Shaman
24 декабря 2023, 21:42
Киркоров лишился первого выступления после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Попытки оправдания народного артиста Филиппа Киркорова за участие в организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» не спасли певца от отмены выступлений. Как сообщил принадлежащий журналисту Ксении Собчак Telegram-канал «Кровавая барыня», артист лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького.

Попытки оправдания народного артиста Филиппа Киркорова за участие в организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» не спасли певца от отмены выступлений. Как сообщил принадлежащий журналисту Ксении Собчак Telegram-канал «Кровавая барыня» , артист лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького.

По данным авторов сообщения, речь шла о частном мероприятии, организованной одной крупной компанией. Против появления артиста в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман. Свое решение он объяснил актом самоцензуры.

Официальных заявлений пока не делал ни Киркоров, ни представители театра.

После начавшегося скандала вокруг «голой» вечеринки Филипп Киркоров попытался оправдаться. На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» он подошел к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову.

В ходе разговора артист заявил, что пришел на вечеринку к Ивлеевой из-за своего обещания , которое он дал, когда она снялась в его клипе. По словам артиста, о тематике вечеринки его никто не предупреждал.

Но судя по кадрам, которые появились в Сети после вечеринки Ивлеевой, требования дресс-кода: максимальное количество головного тела народны артист выполнил. В «Мутабор» он пришел в костюме из кружев.

Возмущенный видом Киркорова глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить певца звания народного артиста , а также всех регалий.

В беседе с «360» общественник объяснил, что в ведомстве ему отказали, но оставлять Киркорова без наказания общественник не захотел. Он рассказал, что обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправку в закон о пропаганде ЛГБТ*, которая позволит привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

В защиту Киркорова выступил его адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что лишить певца звания народного артиста юридическим путем невозможно.

«Если докажут, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», - подытожил Добровинский.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Филипп Киркоров Россия Театры Анастасия Ивлеева
24 декабря 2023, 18:59
Крыжовников высоко оценил талант Анны Пересильд после сьемок в сериале «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Режиссер Жора Крыжовников признался, что быстро утвердил на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд. Актриса отлично подходила на роль героини Айгуль, написал постановщик в Instagram*.

По словам Крыжовникова, он увидел Анну на фестивале «Короче», где она была с мамой, актрисой Юлией Пересильд.

«И вот когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало. Аня еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“», - отметил он.

До этого режиссер писал, что первым из всего актерского состава «Слово пацана» утвердили Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата. Крыжовников назвал 24-летнего артиста будущей звездой.

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна ранее призналась, что ее мать не сдержала эмоций при просмотре сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка вместе с ней пересмотрела самые драматические сцены со своим участием.

Российский режиссер Алексей Учитель также оценил участие дочери от Пересильд в известном сериале об уличных бандах. Он признался, что изначально был против съемок Анны.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Сериалы Актеры Юлия Пересильд
24 декабря 2023, 17:42
Киркоров пожаловался Пескову на дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о причинах участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Народный артист встретился с официальным представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», сообщил StarHit.

Песков начал разговор с Киркоровым с вопроса о вечеринке. Певец в ответ пояснил, что пришел на нее из-за того, что дал обещание Ивлеевой, которая снялась у него в клипе. По словам артиста, о концепции мероприятия его заранее не предупредили.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. <…> Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. <…> А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки и на выход», - отметил Киркоров.

Скандальную вечеринку провели в московском клубе «Мутабор» в закрытом формате. На мероприятии заметили многих звезд российского шоу-бизнеса и известных блогеров.

После резкого осуждения «голой» вечеринки некоторых участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова , призвали прилечь к ответственности.

Сама Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами и пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.

Дмитрий Песков Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева

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