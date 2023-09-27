Памятник Борису Моисееву появился на Троекуровском кладбище

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«В день памяти его, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию. Это фрагмент из его любимой композиции „Боль разлуки“. Скульптором стал Филипп Трушин», - рассказал директор артиста Сергей Горох.

Он также поблагодарил певицу Аллу Пугачеву за помощь в создании монумента. По словам Гороха, Пугачева дала ценные советы по поводу того, как именно должен выглядеть памятник, посвященный Моисееву.

Заслуженный артист России умер в 68 лет 27 сентября 2022 года. Он перенес три инсульта, после чего долгое время восстанавливался. Борис Моисеев редко появлялся на публике. Из-за плохого самочувствия артисту было тяжело общаться с людьми.

В первых числах сентября на Троекуровском кладбище состоялось торжественное открытие памятника бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Церемонию открытия памятника посетили около 100 человек.

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