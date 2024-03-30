Память жертв теракта в «Крокусе» почтили в новом выпуске шоу «Голос»

Чурикова отметила, что с трагических событий в Красногорске прошла ровно неделя. Ужасный теракт унес жизни людей, которые пришли на концерт.

«Команда Первого канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Звезды российской музыки записали альбом, доходы от которого пойдут на помощь погибшим и раненым», - сказала ведущая.

Чурикова также добавила, что Полина Гагарина специально для альбома «Голос мой услышь» исполнила песню «Журавли». После этого в эфир пустили ролик с певицей, исполнившей композицию на фоне горящих свечей и летящих журавлей.

Россия скорбела о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», вспоминая по православным традициям погибших, молилась за них на девятый день с момент трагедии.