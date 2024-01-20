20 января 2024, 17:44

Падение доходов оставило Ольгу Бузову со старым Mercedes

РИА «Новости»
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Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла поменять машину и продолжает ездить на Mercedes восьмилетней давности. Об этом в интервью kp.ru рассказала мать артистки Ирина.

Собеседница журналистов отметила, что дочь давно хотела поменять машину, но падение заработка сделать этого не позволило.

«Нет возможности поменять. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем ездим. Доходы упали, и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины», - заявила Ирина Бузова.

Отвечая на вопрос о том, почему дочь не пошла на голую вечеринку Насти Ивлеевой, мать артистки заметила, что такие вещи не обсуждает, но не исключила, что свою роль сыграло строгое воспитание.

«Все родители мечтают об одном, когда носят под сердцем ребенка: что он вырастет здоровым. Я строгая мама, однако иногда строгость идет в минус. Человек вырывается из домашней строгости и пускается во все тяжкие. Но, возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы», - подчеркнула мать Бузовой.

В конце ноября прошлого года певица и телеведущая Ольга Бузова призвала журналистов не задавать ей вопросов о рождении ребенка. Она подчеркнула, что готова родить только от любимого человека , которого в ее жизни пока нет.

Ольга Бузова Доходы
20 января 2024, 17:53
Валерий Меладзе сообщил о смерти отца
РИА «Новости»
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Известный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе сообщил об отмене ближайших концертов в связи со смертью 90-летнего отца. Видео с обращением артиста появилось на фанатской странице исполнителя в соцсети Instagram*.

«Дорогие друзья. В связи со смертью одного из самых близких мне людей приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2,4 и 6 февраля. Надеюсь на ваше понимание и буду ждать вас на концертах», - сказал Меладзе.

Изначально выступления Меладзе в Алма-Ате были запланированы на 20, 23 и 25 января. Кроме того, 22 января музыкант собирался дать концерт в Ташкенте.

Telegram-канал Shot уточнил, что 90-летний отец Меладзе находился без сознания в реанимации.

В начале января журналистка Ксения Собчак сообщила, что Меладзе отменил ближайшие концерты из-за тяжелого состояния родственника и вернулся в Москву. По ее словам, на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции Шота Меладзе доставили в одну из клиник в Московской области.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Концерты Валерий Меладзе
20 января 2024, 16:55
Организаторы объявили об отмене второго концерта Лолиты в Новосибирске
РИА «Новости»
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Концертов певицы Лолиты Милявской в рамках посвященного 60-летию артистки тура в Новосибирске не будет. Сообщение об отмене запланированного на 31 марта выступления появилось на сайте Дома ученых Сибирского отделения РАН.

Купившим билеты горожанам рекомендовали их сдать, чтобы вернуть деньги.

«Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», - отметили в публикации.

Это уже второй концерт артистки, отмененный в Новосибирске менее чем за неделю. В минувшее воскресенье, 14 января, организаторы выступления Лолиты в Доме культуры железнодорожников заявили, что артистка не приедет в город 2 апреля.

В рамках юбилейного тура у Лолиты с февраля по апрель запланированы более 20 концертов в разных городах России.

После участия певицы в организованной блогером Настей Ивлеевой голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» концерты Лолиты начали отменять. Первым такое решение приняло Министерство культуры Омской области.

Сама певица заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.

Концерты Россия Музыка
20 января 2024, 04:47
Собчак воссоздала кадр из порно
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак изобразила кадр из порно. Она воссоздала популярный мем с американской порноактрисой Пайпер Перри в окружении чернокожих мужчин. Видео журналистка опубликовала в Stories своего Telegram-канала.

На видео Собчак сидит на диване в окружении полуобнаженных чернокожих мужчин. На их лицах маски с героями интервью журналистки: Стасом Васильевым, Моргенштерном*, Евгением Понасенковым* и Алексеем Паниным*. Смысл видео Собчак не пояснила.

Мем с порноактрисой и чернокожими мужчинами был взят из порнофильма. Чаще всего этот кадр использовали для иллюстрации различных сложностей.

Ранее Ксения Собчак призналась, что потеряла 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Перед Новым годом журналистка рассказала, из-за скандала у нее отменились три корпоратива.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Скандалы Ксения Собчак Видео Мужчины
20 января 2024, 02:03
Участница «голой» вечеринки Анна Asti выехала из России
РИА «Новости»
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Певица Анна Asti улетела из России после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Перед отъездом исполнительница отменила все свои концерты, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Анна Asti планирует зимовать за границей, а потом вновь вернуться к выступлениям на родине.

Кроме того, артистка уже снизила цены на свои выступления. До участия в скандальной вечеринке Анна Asti брала за концерт 10 миллионов рублей, а теперь стоимость опустилась до семи миллионов.

Шквал негатива со стороны общественности обрушился на звезд шоу-бизнеса после их появления на «голой» вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Среди приглашенных было много артистов: Филипп Киркоров , Лолита Милявская, Анна Asti, Дима Билан и другие.

В декабре в ремейке «Иван Васильевич меняет все» пересняли некоторые сцены, в которых участвовала Анна Asti. Вместо нее роль куклы Барби сыграла вокалистка Клава Кока. Московский клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Asti.

Филипп Киркоров Концерты Блогеры Россия Анастасия Ивлеева

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