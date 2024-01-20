Падение доходов оставило Ольгу Бузову со старым Mercedes

Собеседница журналистов отметила, что дочь давно хотела поменять машину, но падение заработка сделать этого не позволило.

«Нет возможности поменять. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем ездим. Доходы упали, и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины», - заявила Ирина Бузова.

Отвечая на вопрос о том, почему дочь не пошла на голую вечеринку Насти Ивлеевой, мать артистки заметила, что такие вещи не обсуждает, но не исключила, что свою роль сыграло строгое воспитание.

«Все родители мечтают об одном, когда носят под сердцем ребенка: что он вырастет здоровым. Я строгая мама, однако иногда строгость идет в минус. Человек вырывается из домашней строгости и пускается во все тяжкие. Но, возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы», - подчеркнула мать Бузовой.

В конце ноября прошлого года певица и телеведущая Ольга Бузова призвала журналистов не задавать ей вопросов о рождении ребенка. Она подчеркнула, что готова родить только от любимого человека , которого в ее жизни пока нет.