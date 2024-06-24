24 июня 2024, 13:44

«Падала в обморок». Смолкин — о состоянии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

Global Look Press
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Анастасия Заворотнюк работала на износ. Во время съемок ситкома «Моя прекрасная няня» у нее случались обмороки, рассказал актер Борис Смолкин телеканалу НТВ.

«Я помню, она раза два от усталости падала в обморок. Это было. Очень трудный путь она прошла», - поделился он.

Смолкин уточнил, что без Заворотнюк не обходился ни один кадр, ни одна сцена в «Моей прекрасной няне». Остальные актеры могли сходить на перерыв, а у нее такой возможности не было.

Исполнитель роли дворецкого Константина рассказал, что артистке роль няни Вики далась нелегко.

«Но с приходом уже покойной Любочки Полищук она нащупала говор. И дальше понеслось то, что зрители видели на экране», - пояснил он.

Смолкин добавил, что считает верным решение близких Заворотнюк не афишировать подробности ее заболевания.

«На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись», - отметил артист.

Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с раком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище без грима на лице.

Болезни Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
24 июня 2024, 13:07
Прокуратура потребовала возбудить дело против рэпера Моргенштерна
Global Look Press
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Московская прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки для возбуждения уголовного дела против рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Причиной уголовного преследования стало уклонение артиста от исполнения обязательств иностранного агента.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России», - пояснили в прокуратуре.

Ведомство уточнило, что Моргенштерна* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом музыкант продолжил публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

Ранее экс-супруга Моргенштерна* Дилара Зинатуллина рассказала о своих музыкальных планах. Она призналась 360.ru, что в будущем видит себя в качестве певицы.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Россия Музыка Следственный комитет России Моргенштерн
23 июня 2024, 15:01
Пранк о курсах с бубном и свиньей. Дилара разыграла мать на шоу Арины Ростовской
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Бывшая жена Моргенштерна* Дилара Зинатуллина разыграла свою маму в шоу Арины Ростовской «Утро в халате» на 360.ru. По заданию ведущей девушка рассказала по телефону о планах запустить курсы о женской проявленности с бубном и «норвежской степной свиньей».

Во время звонка Дилара заявила матери, что задумывается о том, что ей стоит начать вести такие курсы, потому что она сама очень женственная и это отмечают многие в ее окружении.

«И я вот решила, что возьму бубен и свинью степную норвежскую и буду этим всем заниматься», - пояснила она.

Делать это стоит не онлайн, продолжила девушка, а в обычном формате: снимать залы и рассказывать зрителям о женской энергии.

В ответ на вопрос, зачем ей бубен и свинья, Дилара ответила, что это ей сказали, «так будет лучше работать». Бубен поможет в донесении информации, а животное нужно для антуража, подчеркнула Зинатуллина.

Мать сначала осторожно поддержала новую идею дочери, но затем поинтересовалась, что у нее с голосом и не записывает ли она разговор. Тогда Дилара призналась, что это пранк.

Отдельно ведущая провела с гостьей небольшой блиц. Отвечая на вопросы, девушка призналась, что больше всего ценит в людях доброту и честность, в себе особенно любит глаза, а самой большой ее мечтой недавно была покупка квартиры в центре Москвы.

«Чтобы быть счастливым, нужно найти работу, которая тебе будет в кайф, нужно вкусно кушать, иметь позитивное окружение и желательно еще классную вторую половинку », - добавила Дилара.

На вопрос о том, что бы она никогда не смогла простить, блогер заявила, что не стала бы мириться с обманом.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Блогеры
23 июня 2024, 14:26
Экс-супруга Моргенштерна рассказала о своих музыкальных планах
Телеканал «360»
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Экс-супруга рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина призналась, что в будущем видит себя в качестве певицы. О занятиях вокалом, планах на будущее и знакомстве с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым девушка рассказала в шоу Арины Ростовской на 360.ru.

«Если говорить о шоу-бизнесе , я как будто сразу понимала, куда иду, это было взвешенное решение. И это был постепенный путь, я как раз была в отношениях с Алишером*, и когда он начал подниматься, мы были парой. И этот путь, скажем так, проходила вместе с ним, видела все изнутри, и понимала», - пояснила она.

После расставания с мужем, по словам Дилары, она задала себе четкий вопрос, чем хочет заниматься в будущем. Вариантов было несколько - можно было вернуться учиться в нефтегазовый университет, куда-то спонтанно переехать или вернуться в Москву, заниматься своим бизнесом (у Зинатуллиной есть свой салон красоты в столице) и развивать блог.

«Музыкой я начала заниматься с недавнего времени, стала ходить на вокал. Мне говорят, что у меня очень быстро все получается, и меня заинтересовало это направление. Я вижу себя в качестве певицы, просто у меня сейчас тот этап, когда я нащупываю, что конкретно мне нужно, куда мне хочется», - пояснила Дилара.

Со знаменитыми артистами, по ее словам, ей пока работать не доводилось, но у нее есть много звездных знакомых.

«Знакома с Киркоровым и Басковым. Они очень классные, они мне импонируют. Мы познакомились на днях рождения», - добавила девушка.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Блогеры Музыка Моргенштерн
23 июня 2024, 14:20
«Такого у меня никогда не было». Дилара — об отношениях с Бустером
Телеканал «360»
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После расставания с Моргенштерном* сердце его бывшей супруги завоевал блогер Слава Бустер. О том, как ему это удалось, Дилара Зинатуллина рассказала в шоу Арины Ростовской «Утро в халате» на 360.ru

«Мы случайно познакомились. Это была первый раз в моей жизни такая история, когда случайности неслучайны. Я как раз переехала из Дубая в Москву, подумала, что Новый год - семейный праздник, буду праздновать с родителями. Слава в это время подумал то же самое и уехал за город к маме», - поделилась Дилара.

Потом, пояснила девушка, ей позвонила подруга, стала звать на тусовку, сказала, что под нее сняли целый дом. И в итоге она согласилась. Бустер, как оказалось позже, тоже решил туда заглянуть.

«И там в одной компании мы начали общаться и поняли, что нравимся другу другу. Зацепило меня, наверное, его чувство юмора. И я чувствую уверенность с ним - как за каменной стеной. Такого у меня никогда раньше не было», - подчеркнула она.

У Бустера, по словам Дилары, всегда есть четкий план. Он как сказал, так и сделал, пояснила она. А вот в отношениях с Моргенштерном* такого не было.

«Там (в распавшемся браке - прим. ред.) был такой момент, что может быть и так, и так, и вот не было стабильности, не было такой уверенности в завтрашнем дне», - добавила Дилара.

При этом родители, заметила девушка, никогда не мучили ее расспросами, не выражали беспокойства за эти отношения.

«И только спустя какое-то время я сама у них спросила, почему они не задавали таких вопросов. А они ответили, что догадывались, что примерно так все и будет», - пояснила собеседница 360.ru.

О разводе с Моргенштерном* Дилара объявила в апреле 2022 года. Отношения дали трещину вскоре после свадьбы. Отдельно Зинатуллина подчеркнула, что расстаться им удалось без скандалов.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Блогеры Моргенштерн

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