01 июля 2024, 23:11

«Пацанки» — это не рехаб. Анастасия Наточий — о борьбе с зависимостью после шоу

Телеканал «360»
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Финалистка шестого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Наточий планирует открыть свой реабилитационный центр для зависимых. В интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой девушка рассказала о проблемах, которые обычно предпочитают замалчивать.

После шоу алкоголь и наркотики снова вернулись в жизнь Наточий - свою роль сыграли медийность и деньги.

«Когда ты выходишь после проекта, у тебя резко появляется другой статус, медийность, подписчики, у тебя идет реклама, идут деньги, которые падают, грубо говоря, с потолка. Вот просто ты стоишь - здесь деньги, здесь деньги. И в этот момент нужно понять, чем тебе стоит увлекаться, найти какое-то увлечение. А у меня в тот момент не получилось это сделать», - объяснила она.

Тогда девушке казалось, что употреблять можно умеренно, делая вид, что ничего не происходит и никто ничего не узнает.

«И он как-то подал информацию: мол, ты можешь жить по-другому, не ходить по кругу. <…> Он познакомил меня с программой „12 шагов“, сказал, что есть анонимные [группы], куда ты приходишь, и тебя там поймут, потому что там такие же люди, как и ты», - поделилась финалистка «Пацанок».

Наточий подчеркнула, что прохождение программы - долгий путь, на котором можно сделать что-то не так и потом начинать заново.

«Тебе нужно признать, что ты действительно не вернешься к употреблению. Для наркомана очень страшно. <…> Даже в мыслях это иногда очень страшно. Но мне в этом помогло правило „Только сегодня“. Я сейчас по нему живу: я сегодня трезвая, а что будет завтра - будет завтра», - сказала она.

Недавно Наточий вернулась в эфир, чтобы принять участие в новом проекте - «Пацанки рулят». Там экс-участницы «Пацанок» представляли свои бизнес-проекты, лучший из которых получил миллион. Анастасия пришла с масштабной идеей об открытии своего реабилитационного центра для зависимых.

«Мне очень бы хотелось что-то [сделать] для людей. <…> Конечно, я хотела бы найти людей, которые в этом что-то понимают. <…> У меня мало опыта, мало трезвости, но это дикое желание как будто все перевесило», - поделилась она.

Наточий заметила, что получила безумный отклик от людей, и поняла - затеяла это не зря.

Во время срывов, призналась Наточий, она иногда думала, что все вышло так, как нужно: получилось ограничить употребление спиртного и наркотиков, «выйти на хитрость».

«А в другой момент меня просто разбивало, потому что я пришла в „Пацанки“ с целью бросить и изменить это все. Наверное, если бы не проект, уверена, меня сейчас бы не было. <…> Вряд ли я была бы в живых, со мной могло случиться все что угодно», - допустила собеседница 360.ru.

Тем не менее, по словам Наточий, она переоценила свои возможности: полагала, что «Пацанки» помогут прийти к трезвости.

Девушка долго не понимала, что находится на краю и нуждается в реабилитации. Осознать это помог человек, который открыл Наточий глаза и напомнил ей о так называемом «Клубе 27».

Наркотики Алкоголь Интервью Деньги Ток-шоу
01 июля 2024, 18:04
Внебрачный сын Пьера Нарцисса объявился в Москве
Global Look Press
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Внебрачный сын певца Пьера Нарцисса Андре Мбоа доказал свое родство при помощи ДНК-теста. Экспертиза установила, что он является ребенком артиста с вероятностью 99,9%. Об этом стало известно на шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Мбоа впервые появился на публике после смерти артиста. По его словам, он общался с отцом, когда тот был еще жив.

«Я впервые об этом услышал, поскольку мне мама об этом рассказала. Я созвонился с бабушкой и с сестрой своего отца, и вот тогда я узнал», - сказал внебрачный сын.

Молодой человек добавил, что не никогда не видел певца, но он посетил похороны артиста, прошедшие в его родном Камеруне.

Месяц назад вдова певца Валерия Калачева сыграла пышную свадьбу с его лучшим другом Евгением Шахраем. Девушка добавила, что они планируют выпустить записанные Нарциссом песни.

Дети Песни Россия Музыка Пьер Нарцисс Москва
01 июля 2024, 17:24
Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков развелся с женой
Global Look Press
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Шоумен и бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков сообщил, что развелся с женой Ангелиной Монах. Об этом он рассказал в интервью для портала teleprogramma.pro.

По словам 47-летнего шоумена, его бывшая супруга уже 20 лет живет в Таиланде. Чуть больше года назад он тоже переехал к ней. Меньщиков попытался наладить на новом месте бизнес, однако дела у него не пошли.

Пока я жил в Таиланде, все думал: «Когда же домой? когда же в Москву? когда же на родину?» Хотя, если честно, там было как у Христа за пазухой. Но я все это время думал: «Не удавиться бы с тоски! Я нужен Москве, я нужен России, и это взаимно», - признался экс-участник «Дома-2».

По его словам, 8 Марта он объявил жене о возвращении в Москву. Он добавил, что ближе к дате вылета, их отношения все сильнее накалялись.

Ранее Меньщиков прошел курс лечения в реабилитационном центре. Подробности о своей зависимости он не разглашал.

Отношения Россия Громкие разводы Таиланд Бизнес Москва
01 июля 2024, 16:19
Канье Уэст покинул Россию
Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст вылетел из московского аэропорта  Внуково в Берлин с пересадкой в Стамбуле. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Телеканал опубликовал посадочный канал артиста. В графе «Имя» указано: FNU (First Name Unknown, имя неизвестно), а в графе фамилия - YE (музыкант сменил фамилию). Уэст вошел в терминал через отдельный VIP-вход.

Днем ранее стало известно, что Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Рэпера заметили рядом с московским отелем «Националь». Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская также подтверждала прибытие артиста в столицу России.

По данным Telegram-канала Baza, концерт Уэста в Москве может пройти 6 сентября. Отмечалось, что рэпер специально приезжал в Москву, чтобы лично поучаствовать в выборе площадки для будущего выступления.

Россия Музыка Канье Уэст
01 июля 2024, 14:30
Земфира анонсировала тур по Европе
Global Look Press
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Певица Земфира* анонсировала гастрольный тур по Европе, который пройдет осенью. Расписанием концертов она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram**.

Выступления запланировали с 13 сентября по 13 октября. Певица исполнит свои хиты в Белграде, Лимассоле, Тбилиси, Праге и Риге.

Земфира* уехала из России после начала специальной военной операции на Украине. По информации СМИ, она получила французское гражданство, однако в своем Telegram-канале певица опровергла эти сообщения.

Ранее суд в Москве взыскал с Земфиры* задолженность по коммуналке. Конкретная сумма не уточняется.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Европа Россия Музыка Певица Земфира

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