«Озабоченная дама». В Сети раскритиковали Юлию Ковальчук за откровенное фото

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Артистка позировала в пикантном раздельном купальнике со змеиным принтом и накидке темного цвета. Образ певица дополнила солнцезащитными очками и колье.

Однако некоторые подписчики обрушились на Ковальчук с критикой, обвинив ее в чрезмерной демонстрации тела.

«Юлия, вы озабоченная дама. Видно, не хватает внимания и восхищения мужа», «Может у нее красивая фигура, но зачем показывать ее без конца», «То, что озабоченная, - это факт. Зачем выставлять всем напоказ?» - написали пользователи в комментариях под фото артистки.

На все выпадки в свой адрес Ковальчук ответила с юмором.

«Я очень озабоченная дама. Озабочена любовью», - написала она.

На днях певица Алена Свиридова показала фигуру в купальнике. Артистка разместила видео, на котором она прыгнула с пирса в море.

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