05 января 2025, 00:46

Овечкин впервые высказался о скандальном видео с матом

РИА «Новости»
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не видит ничего плохого в новогоднем поздравлении коллег с использованием нецензурной лексики, так как видео предназначалось для участников закрытой группы. Комментарий спортсмена «Матч ТВ» опубликовал в своем Telegram-канале.

«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально», - сказал Овечкин.

Видео, на котором хоккеист, используя мат, подвел итоги победного матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Бостоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, разлетелось по соцсетям. Команда Овечкина тогда обыграла противника со счетом 3:1.

Россиянин обратился к одноклубникам со словами, что они обыграли «Бостон», а сейчас поедут домой праздновать Новый год. Он пожелал им здоровья и хорошо отдохнуть, «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Ранее Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века.

Праздники Спортсмены Хоккей Новый год Александр Овечкин
04 января 2025, 23:23
Мизулина заинтриговала подписчиков совместным фото с Шаманом
Freepik
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина показала совместную фотографию с певцом Шаманом (Ярославом Дроновым). Снимок появился в ее Telegram-канале.

На снимке Екатерина стояла в домашнем халате и туфлях рядом с Шаманом. Она держала в руках букет белых роз. Артист в черной куртке, меховой шапке и белых кроссовках делал селфи, судя по всему в прихожей квартиры. При этом на руке у него было написано имя «Катя».

Мизулина подписала под снимком: «А как вы проводите новогодние праздники?».

В октябре 2024 года Шаман сообщил о разводе со второй женой, пиарщицей Еленой Мартыновой. Поклонники приписывали ему роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая периодически делится совместными видео и фото с артистом. Сам Дронов же неоднократно рассказывал, что у них прекрасные, дружеские отношения.

Интернет Екатерина Мизулина Артисты
04 января 2025, 18:39
Актер из сериалов «Солдаты» и «След» умер на 59-м году жизни
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Российский актер Сергей Косач скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил сайт «Кино-театр.ру».

По информации источника, артист ушел из жизни 3 января.

Косач в 1991 году окончил режиссерский факультет ГИТИС имени Луначарского, служил в Роменском народном музыкально-драматическом театре.

Как клипмейкер Косач работал с такими исполнителями, как Александр Барыкин, Маша Распутина, Алена Апина, группами «Комбинация», «Технология», «Кармэн», Игорем Сарухановым и многими другими. В 1991 году получил приз «Овация» за клип композиции «Бухгалтер» для «Комбинации».

Среди его известных кинокартин - работа в сериалах «Девочка с Севера», «Солдаты», «След», «Адвокат» и «Кодекс чести».

Также Косач по собственному сценарию снял картину «Убить Бэллу», в котором сыграли Алена Апина и Игорь Лифанов.

Сериалы Актеры
04 января 2025, 17:35
Умер заслуженный артист России Александр Зотов
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Заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Зотов скончался 3 января в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Театра Гоголя.

«Его внезапный уход - огромная потеря для нас. Александр Борисович был активно занят в текущем репертуаре, играл центральные роли в нескольких спектаклях. Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам», - написали в театре, которому артист посвятил несколько лет жизни.

Зотов родился и вырос в Москве, закончил ГИТИС по специальности «Драматический актер театра и кино». Он стоял у истоков создания театра «Около дома Станиславского», который знаменит не только в России, но и среди зарубежной публики.

Помимо театральных работ, Зотов участвовал в кинопроектах и телесериалах. Массовому зрителю он запомнился ролями в сериалах «Гибель империи», «Московские сумерки», «Чемпионы».

Работа Театры Актеры Москва Артисты
04 января 2025, 00:55
Народ ахнул. Агузарова сильно поправилась, изменившись до неузнаваемости
РИА «Новости»
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Поклонники певицы Жанны Агузаровой обратили внимание, что она сильно располнела, когда их любимая артистка появилась на новогоднем шоу Андрея Малахова. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Бывшая солистка группы «Браво» появилась на шоу в экстравагантном наряде, удивив поклонников внешним видом. Они заметили, что она сильно располнела в талии, причем выпирающий живот оказалось невозможно скрыть.

Певица надела леопардовые лосины и бюстгальтер, набросила на плечи укороченную черную куртку. Образ завершили розовые волосы до плеч и оригинальные украшения на шее.

В последнее время Агузарова редко появляется на публике и на телевидении давно не снимается. Но на этот раз артистка сделала исключение ради Малахова, так эффектно появившись в эфире новогодних «Песен от всей души» на канале «Россия 1», что при ее виде «народ ахнул». Но публика не перестала восхищаться Агузаровой.

Ранее журналисты предположили, что состояние здоровья Агузаровой ухудшилось из-за большого количества пластических операций , поэтому она перестала выступать на новогодних корпоративах и появляться в свете.

Музыка Жанна Агузарова Новый год Телевидение Андрей Малахов Пластические операции Шоу-бизнес

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