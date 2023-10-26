«Отзываются в сердечке». Поп-дуэт из Белорусии NEMIGA рассказал, как завоевал чарты СНГ

Солист группы Владислав Соболев отметил, что по стилю звучания NEMIGA сильно отличается от других коллективов. По его словам, хоть «мелодии кажутся глупыми, но они отзываются в сердечке».

«Самое трудное - писать текст от женского лица. [Гадаешь], о чем она думает, не понятно. Что там девочкам надо. Вот „Игристое“ записали, думали, что стопроцентное попадание будет в женское алкосердечко», - сказал он.

Первым треком NEMIGA стала композиция «Пьяный вальс». Но изначально Соболев выкладывал свое творчество во «ВКонтакте», тогда группы еще не было, а песни собирали около 200 лайков.

По словам певца, группа столкнулась с большой проблемой, так как их слушают на разных площадках, но не знают внешне. Песни стали популярными, но музыкантов на улицах не узнают.

«Мы такие ребята, которые не любят снимать в TikTok, мы вот этим не умеет заниматься. Блогерство - это дополнительная работа. Мы снимаем клипы и стараемся делать упор на то, кем мы в первую очередь являемся, - музыкантами», - подчеркнул гость программы.

Также Соболев добавил, что название NEMIGA группа получила в честь «вечериночной» улицы в Минске, которую они очень любят.

«А так из всех треков первым залетел „Белым“. Сейчас мы его уже „Маяком“ обогнали. В 2021 году вышел альбом „Молодость“», - отметил Соболев.