21 июля 2024, 04:50

«Отличный день». Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо

РИА «Новости»
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Певица Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях фото без обручального кольца. Это произошло на фоне слухов о расставании с актером Беном Аффлеком.

На снимке артистка улыбается и показывает правую руку без кольца. Тем самым певица разбила надежды поклонников на примирение с актером. Лопес дала понять, что больше не будет пытаться спасти отношения.

«Сегодня будет отличный день», - заинтриговано подписала снимок артистка.

Лопес и Аффлек познакомились еще в 2001 году. Актер вскоре сделал ей предложение, но в 2003 году свадьбу отменили накануне торжества. Отношения пара возобновила в 2021 году, а в 2022 году они уже были женаты.

Ранее стало известно, что решение о разрыве отношений принял актер , который устал от привычки певицы делать из всего драму. Аффлек так и не смог с этим смириться.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что актер якобы планирует устроить вечеринку, чтобы отпраздновать обретение свободы , выбрав для этой цели Лос-Анджелес. Именно в этом городе они с Лопес поженились.

США Соцсети Музыка Брак Актеры Дженнифер Лопес
21 июля 2024, 02:54
Умер актер из «Рокки» и «Она написала убийство» Уитни Ридбек
Freepik
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Американский актер, режиссер, оператор, продюсер и телеведущий Уитни Ридбек умер в хосписе в Калифорнии. Об этом сообщил портал IMDb.

По данным издания, причиной смерти стал рак простаты. Актеру было 79 лет. Последние годы жизни он преподавал драматургию в городском колледже Пасадены.

Друг артиста Томми Маклафлин написал в соцсетях, что для него «Ридбек был одним из самых добрых людей, которых он когда-либо знал».

Уитни Ридбек родился в 1945 году. Его дебют на экране состоялся в 1970 году с небольшой ролью в киноленте «Няня и профессор». Его фильмография насчитывает больше 60 работ.

Актер снялся в сериале «Лэсси», ситкомах «Грейс в огне» и «Третья планета от Солнца», сиквеле «Рокки», в шестой части «Пятницы, 13-го», «Клинике» и «Она написала убийство».

Убийства Сериалы Режиссер Калифорния Актеры
21 июля 2024, 01:14
Сябитова провоцировала экстрасенсов и устроила скандал на шоу «Место силы»
РИА «Новости»
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Самая популярная сваха России Роза Сябитова устроила скандал на шоу «Место силы» на ТНТ, оскорбив участников телепроекта. Об этом сообщил Пятый канал.

Сябитова решила узнать, как увеличить свои доходы, поэтому обратилась за помощью к экстрасенсам. При этом позволила себе резкие высказывания в их адрес. По ее словам, она хотела посмотреть, способны ли они «держать удар» в экстремальных ситуациях, поэтому и провоцировала.

Внешние данные участников Сябитова также не обошла своим вниманием. Она сказала Екатерине Костиной, что в свои 34 года та выглядит хуже, чем она в ее 62, добавив, что в моде естественность, поэтому девушку придется поискать ценителя своей красоты.

«Мне стало неприятно. В моем понимании нельзя так общаться с людьми. Для чего вы тогда сюда пришли? Чтобы оскорблять нас?» - высказалась Костина.

Сябитовой также не понравились ответы экстрасенсов. Она потребовала ответить подробно и конкретно, без иносказаний и выуживания у нее информации. В итоге ей больше понравились участники Андрей Харрис и Эльвира Гебар.

Ранее Сябитова раскритиковала молодого человека Клавы Коки , пояснив, что он не подходит для создания семьи.

Скандалы Экстрасенсы Телевидение
21 июля 2024, 00:55
«Настоящая пытка». Раскрыт секрет феноменального похудения Майли Сайрус
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Поклонники американской певицы Майли Сайрус восхитились ее роскошным внешним видом, когда она появилась на музыкальной премии «Грэмми-2024», но потом ужаснулись, узнав секрет ее феноменального похудения. Об этом сообщила британская газета The Mirror.

Сайрус смогла похудеть благодаря строжайшей диете, причем с ее меню жесткий рацион Виктории Бекхэм даже рядом не стоял, как отметили журналисты.

Артистка на завтрак в основном пьет зеленый смузи. Ее обед состоит из кукурузы, помидоров, чечевицы и авокадо, а на ужин у артистки цукини, лук и цельнозерновые макароны. В качестве перекуса Сайрус позволяла себе одно печенье и клубнику.

Поклонники певицы назвали такое питание настоящей пыткой, отметив, что в таком рационе явно не хватает необходимого организму белка. Некоторые пользователи сети отметили, что ее ужин выглядит унылым и так можно умереть с голоду.

«Лучше быть полнее, чем питаться таким образом», - сообщил один из комментаторов.

Сайрус заявила, что придерживается строго рациона не из желания сбросить вес, а из-за непереносимости многих продуктов.

Ранее певица Валерия раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом , назвав диеты «адским существованием».

США Музыка Диеты
20 июля 2024, 22:47
Вдовец Заворотнюк начал судиться из-за ее наследства
РИА «Новости»
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Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев подал в суд на застройщика из-за московской квартиры, которая досталась ему в наследство от супруги. Об этом сообщили на сайте kp.ru.

Чернышов обвинил девелопера в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. Вероятно, компания своевременно не сдала многоквартирный дом, в котором и находится квартира, ставшая частью наследственной массы.

Наследниками имущества звезды «Прекрасной няни» являются ее супруг, мать и трое детей. Старшие дочь и сын получили от матери по квартире в Москве - апартаменты в современном жилом комплексе в районе Мосфильма и недвижимость на улице Мытная площадью 190 квадратных метров.

По информации издания, у Заворотнюк имелся загородный дом в элитном подмосковном поселке Крекшино, который она переоформила на свою мать и младшую дочь. Также актриса переписала на маму участок земли в Подмосковье, когда судилась за просроченный кредит.

Ранее стало известно, что Чернышов ежедневно навещает могилу Заворотнюк вместе с пятилетней дочерью Милой.

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