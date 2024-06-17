«Отлетела в угол». Талызина рассказала, как Ахеджакова огребла от Руслановой

Звезда призналась, что однажды на Ахеджакову напала актриса Нина Русланова. Это произошло, потому что Лия Меджидовна мешала работать и непрофессионально вела себя.

О произошедшем Талызиной рассказал актер Валентин Гафт. Все случилось во время съемок фильма «Небеса обетованные».

«И вот сцена - сидит Лия Меджидовна, стоит круглый стол, а Нина ходит вокруг этого стола и говорит свой текст. У Меджидовны текста нет. Нина пошла, а Лия стала хихикать. Нина закончила свой дубль и обратилась к Лии, мол, ты мне мешаешь», - рассказала артистка.

Когда начали снимать второй дубль, поведение артистки не изменилось. Тогда Русланова не выдержала и ударила ее. Удар был настолько сильный, что звезда «отлетела в угол съемочной комнаты».

Ранее муж Ахеджаковой Владимир Персиянов рассказал, куда пропала его супруга. Он отметил, что она ушла из публичного пространства из-за тяжелой ситуации с работой.