26 января 2025, 00:46

Открыли свои чувства? Екатерину Мизулину и Шамана заметили на романтическом ужине

Telegram-канал Екатерины Мизулиной
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Артиста Ярослава Дронова (выступает под псевдонимом Шаман) заметили на романтическом свидании в престижном московском ресторане. Пару ему составила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сообщил сайт Woman.ru.

Слухи о якобы далеко не дружеском контакте Мизулиной и Шамана ходят как минимум с лета 2023 года - пресса муссирует их после совместной поездки певца и общественницы на летний фестиваль в Сочи.

Однако на тот момент Ярослав Дронов состоял в браке. О разводе с пиарщицей Еленой Мартыновой артист рассказал только в сентябре 2024 года. По его словам, времени на личную жизнь не оставил семье сложный график работы и высокий уровень загрузки.

Встречи с Екатериной Мизулиной артист, судя по его социальным сетям, вписывает в свой график с легкостью. Он несколько раз публиковал совместные фото с активисткой, а в октябре 2024 года в беседе с прессой признал, что «не одинок» и передал главе Лиги безопасного интернета привет.

Вечером в пятницу, 24-го января, источник Woman.ru заметил пару на ужине в московском ресторане. Сайт утверждает, что их оживленная беседа и флирт заставили публику говорить о том, что отношения больше не остаются тайной - пара, по версии источника издания, «не скрывала своих чувств».

Более того, в тот же день артист опубликовал в своем Telegram-канале пост с анонсом совместной с Екатериной Мизулиной поездки.

Отношения Рестораны Shaman Екатерина Мизулина Артисты
25 января 2025, 21:59
«Хотя бы на 5 минут». Диана Гурцкая поделилась, каково быть незрячей матерью
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая на шоу Натальи Подольской «Наша Наташа» поделилась, каково это быть незрячей матерью для сына. На программе она рассказала несколько случаев, когда поддавалась минутной слабости.

Гурцкая рассказала, что бывают моменты, когда ей говорят, что ее сын красивый.

«Вот в этот момент я всегда говорила: „Хотя бы на 5 минут - больше не прошу“», - призналась певица.

Еще Гурцкая рассказала о случае, который произошел на утреннике в детском саду. Преподаватели затеяли игру, где каждый ребенок вовлекает в нее маму. Сын Дианы тоже подбежал к маме с просьбой принять участие.

«У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: „Господи, за что?“» - рассказала Гурцкая.

Певица призналась, что это была минутная слабость, обычно она не дает воли чувствам и сдерживается в подобных ситуациях.

Летом прошлого года Гурцкая публично поздравила сына с 17-летием. Она призвала сына ничего не бояться и сохранить в себе самые светлые качества.

Дети Артисты
25 января 2025, 19:28
Пугачева может бросить элитную недвижимость на Кипре из-за болезни
РИА «Новости»
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Алла Пугачева задумалась уехать из Кипра, где недавно купила элитное жилье. Причина — ухудшение здоровья Примадонны, сообщил НТВ.

Алла Пугачева задумалась уехать из Кипра, где недавно купила элитное жилье. Причина - ухудшение здоровья Примадонны, сообщил НТВ.

Алла Пугачева и Максим Галкин* недавно переехали из Израиля на Кипр. Они поселились в жилом комплексе с собственным спа-центром, верандой с видом на море и новейшей техникой. Однако, похоже, что на курорте они не собираются задерживаться надолго и уже выбирают новое место жительства.

По слухам, причиной очередного переезда может быть состояние здоровья Аллы Пугачевой. Говорят, что 75-летней артистке не подходит климат средиземноморского острова, который слишком жаркий.

По некоторым сведениям, певица с супругом планирует переехать в Великобританию. Однако, учитывая, как часто она меняла локации за последние три года, никто не может быть уверен, что она проведет свою старость в Англии.

Ранее певец Павел Зацепин предположил, что Пугачева вернется в Россию только чтобы упокоиться на родной земле. По его мнению, артистка уехала навсегда. Ранее Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха угодить в очередной в скандал.

*Признан иноагентом в России.

Великобритания Болезни Кипр Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин
25 января 2025, 11:19
«Я не певица, меня перепутали». Решетова язвительно уколола Алсу
РИА «Новости»
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Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова 23 января отпраздновала свое 29-летие. Она устроила грандиозную вечеринку в одном из московских ресторанов, пригласив на праздник родных и близких, сообщило издание ОСН.

На вечеринке для гостей пел Алексей Чумаков. В какой-то момент он пригласил Решетову выйти на сцену. Музыкант передал модели микрофон, но она не стала подпевать.

«Я не певица, меня перепутали», - пошутила Решетова.

Чумаков никак не отреагировал на колкость модели, но ее друг, стилист Алеко Надирян, не смог сдержать улыбку.

В прошлом году певица Алсу развелась со своим супругом Яном Абрамовым. Причиной расставания пары назвали Анастасию Решетову. Якобы у пары закрутился роман. Алсу косвенно подтвердила эти слухи: под постом модели о том, что она никогда не встречалась с женатыми мужчинами, певица написала «врет». Брюнеток не раз сравнивали. И не в пользу предполагаемой любовницы.

Алсу Артисты
24 января 2025, 20:59
Концерт блогера Ивана Золо в Севастополе отменили из-за сообщений о бомбе
Freepik
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Концерт блогера Ивана Золо отменили в Севастополе из-за сообщения о минировании клуба. Об этом сообщил источник 360.ru.

Концерт блогера должен был состояться в клубе «Калипсо», однако незадолго от начала организатор сообщил, что фанатам придется покинуть помещение, а мероприятие переносится. Позднее стало известно, что неизвестный заявил о минировании клуба. Источник издания отметил, что в сообщении злоумышленник рассказал о четырех бомбах.

«Мы с другом чуть опоздали и пришли уже к моменту как всех выводили из заведения по причине ложного минирования, на входе стояло четыре полицейских машины, толпа людей», - рассказал 360.ru один из зрителей.

В распоряжение 360.ru попали кадры эвакуации фанатов и самого Ивана Золо из «Калипсо». Зрители кричали имя своего кумира в попытке привлечь внимание.

Позже источник 360.ru сообщил, что концерт не перенесли, а отменили. Фанатам пообещали вернуть деньги за билеты.

Фанаты Концерты Блогеры Севастополь Эвакуации

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