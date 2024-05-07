«Открыла секрет вечной молодости». Хирург перечислила пластические операции Бородиной

По мнению врача, Бородина сделала множество инъекций у косметолога. Однако следов пластики на лице ведущей она не заметила.

«Отсутствие сильных складок и заломов на лице, активной мимики говорит о ботулинотерапии. Форма подбородка за 10-15 лет существенно не изменилась. Но, возможно, филлеры в нижней трети лица отвечают за сохранение четкого и подтянутого овала», - подчеркнула она.

При этом ведущей удается сохранять баланс при обращении к специалистам, отметила Оконская.

«Телеведущая, кажется, открыла секрет вечной молодости и точно знает, как выглядеть значительно моложе своих лет. Все косметологические процедуры она использует, ориентируясь на принцип умеренности», - заключила хирург.

Ранее певица Валерия заявила, что боится пластических операций. По ее словам, найти грамотного хирурга очень сложно.