03 июня 2024, 11:23

Отказал Гайдаю. Петросян вспомнил, как мог стать актером в 19 лет

Global Look Press
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Юморист Евгений Петросян заявил, что мог стать актером в 19 лет, однако отказался исполнить роль Шурика в комедии Леонида Гайдая «Операция Ы». Об этом артист рассказал в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

В итоге главную роль исполнил актер Александр Демьяненко, который был почти на 10 лет старше юмориста.

«Я уже репетировал с Гайдаем. Мне было 19 лет, но по возрасту я подходил железно», - заявил Петросян.

По его словам, Шурик ему показался лирическим героем, а его больше интересовали комедийные образы. Петросян вспомнил, что актриса Наталья Селезнева позже сказала ему: «Ты же не знал, что фильм знаковый, поэтому и отказался».

Петросян впервые дебютировал в кино только в этом году. Он сыграл главную роль в ленте «Манюня: Приключения в Москве», которая вышла на экраны 30 мая.

Кино Фильмы Актеры Евгений Петросян
03 июня 2024, 12:18
«До сих пор трясет». Лера Кудрявцева и ее дочь чудом спаслись от падающих декораций
Global Look Press
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Телеведущая Лера Кудрявцева и ее пятилетняя дочь Маша посетили день рождения в элитном комплексе в Подмосковье. Однако во время мероприятия пролетавшие мимо вертолеты едва не сдули установленные декорации на гостей. Своими эмоциями от случившегося звезда поделилась в своем Telegram-канале.

«Декорации упали и чудом не пришибли детей. Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты», - написала звезда.

Она также опубликовала ролик с инцидентом. На видео слышно, как от испуга дети начали кричать и плакать. Кудрявцева отметила, что по счастливой случайности никто не пострадал.

Кроме того, у ее дочери после еды застряла рыбная кость в горле. Ведущей срочно пришлось ехать сначала в больницу в Лапино, а потом в Москву, чтобы сделать эндоскопию и пройти обследование у лора и хирурга.

Неделей ранее Кудрявцева рассказала, как ее дочь попала в больницу из-за заложенности носа. Девочке назначили компьютерную томографию, чтобы исключить синусит.

Вертолеты Дети Лера Кудрявцева
03 июня 2024, 11:45
«Я жертва». Гагарина рассказала о суде из-за песни Цоя
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина рассказала о суде со своей коллегой Ольгой Кормухиной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». Во время интервью для телеканала «Москва24» артистка назвала себя жертвой обстоятельств, которую попытались выставить крайней.

Певица Полина Гагарина рассказала о суде со своей коллегой Ольгой Кормухиной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». Во время интервью для телеканала « Москва24 » артистка назвала себя жертвой обстоятельств, которую попытались выставить крайней.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной. Она обвинила певицу в копировании исполнения кавер-версии известного хита. Процесс затянулся до 2022 года, однако в итоге ей отказали в удовлетворении иска.

«На меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая. Это не моя песня, это хит Виктора Цоя. Меня пригласили ее спеть, чему я несказанно рада», - заявила Гагарина.

По ее словам, даже родственники легенды русского рока одобрили новую версию песни.

Ранее на экраны вышел сериал «Красные линии» , в котором Гагарина сыграла одну из ролей. Однако некоторые из зрителей не оценили актерские способности артистки.

Песни Музыка Виктор Цой
03 июня 2024, 10:38
Гальцев задолжал налоговой более 850 тысяч рублей
Global Look Press
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У юмориста Юрия Гальцева образовался долг перед российской налоговой в 853 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, долг у артиста копится с 4 мая. Представитель Гальцева отказался объяснять, откуда взялась такая сумма и почему ее до сих пор не погасили.

Сейчас юморист работает художественным руководителем в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. Он активно занимается постановками.

Ранее стало известно, что певец Игорь Николаев также накопил долги перед российской налоговой. Журналисты обнаружили у артиста пять задолженностей на общую сумму в 119 тысяч рублей.

Кроме того, блогер Даня Милохин тоже оказался в списке должников ФНС. Ему необходимо выплатить российской налоговой 35 тысяч рублей.

Долги Налоги Театры
03 июня 2024, 10:22
«Она в адеквате?!» Бузова выступила с голыми ягодицами на концерте в День защиты детей
Global Look Press
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Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на открытии VK Fest в Уфе в честь Дня защиты детей в откровенном наряде. Ее внешний вид возмутил депутата Госсобрания Башкирии и советника главы по спорту Рустема Ахмадинурова, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Некоторые горожане отметили, что поступок певицы был неоднозначный. По их словам, ее образ был совсем недетским для мероприятия. Слушатели также отметили, что Бузова часто не попадала в собственную фонограмму, под которую выступала.

Ранее певица потребовала от экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, вернуть подаренный ей Mercedes. Он подарил артистке автомобиль в 2015 году, но забрал его еще до развода.

Для концерта Бузова выбрала кожаное боди с глубоким декольте и высокие сапоги на каблуках. Кадрами выступления поделились жители города на своих страницах в социальных сетях.

«День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» - заявил Ахмадинуров.

Ольга Бузова Дети Башкирия Уфа Концерты Депутаты Музыка Шоу-бизнес

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