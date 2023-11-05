05 ноября 2023, 15:28

Отель Софии Ротару в центре Ялты национализируют и продадут на торгах — СМИ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица София Ротару может лишиться своего отеля в России. Недвижимость в центре Ялты могут национализировать и выставить на торги, как было с крымской квартирой Зеленских. Об этом написал Telegram-канал Mash.

«Владелица в курсе, и хочет успеть его продать - снижая ценник и обзванивая тех, кто интересовался покупкой ранее», - уточнили журналисты.

«Вилла София» - уютный клубный отель на набережной Ялты. Постояльцев в нем не принимают с 2019 года якобы из-за того, что гостиница закрыта на реновацию. На самом деле, указал Mash, проблемы с документами: отель числится пятиэтажным сараем с цоколем площадью 10,2 гектара.

Все это время гостиницу можно было купить, но цена была непомерно завышена - 25 миллионов евро. Риелторы рассказали Telegram-каналу, что певица не хотела расставаться со своим имуществом.

Ранее квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали за 44,3 миллиона рублей. Начальная стоимость жилья на торгах составила 24,6 миллиона рублей. Власти Крыма собираются передать выручку с продажи национализированной недвижимости на поддержку участников спецоперации и их семей.

Россия Музыка Недвижимость
05 ноября 2023, 15:08
Пугачева вновь покинула Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева проигнорировала прощание с дирижером Юрием Темиркановым и уехала в Латвию. СМИ сообщили, что она снова покинула Россию сегодня, 5 ноября.

«В Петербурге заканчивается прощание с Юрием Темиркановым. <…> Ждали и Аллу Пугачеву, но она уже в Латвии», - написал «Царьград».

До этого распространялась информация о том, что Алла Пугачева приехала в Россию якобы именно для того, чтобы проводить известного дирижера в последний путь. Однако среди собравшихся в большом зале филармонии певицы не было. Впрочем, были и другие версии причин ее возвращения. Кто-то предполагал, что Примадонна прибыла ненадолго по делам, кто-то - что она приехала навсегда и разводится с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

Однако, судя по всему, супруги не планируют расставаться. Сегодня Галкин* опубликовал в соцсети фото с женой из Латвии , отметив, что в Сигулде солнечное воскресенье. СМИ не исключили, что Пугачева действительно собиралась на похороны Темирканова, но изменила планы после того, как ее призвали наказать за оскорбление россиян и слова о солидарности с антироссийски настроенным мужем-иноагентом.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

Латвия Алла Пугачева
05 ноября 2023, 14:05
Галкин опубликовал фото с Пугачевой в Латвии
Читайте нас в: Google Новости
Юморист Максим Галкин* поделился фотографией со своей супругой Аллой Пугачевой. По его словам, сейчас они находятся в Латвии. Об этом шоумен заявил на странице в Instagram**.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», - отметил Галкин* в соцсети.

Певица в начале ноября пересекла границу в Псковской области и приехала на поезде в Москву. Журналисты засняли, как она въезжает в замок в деревне Грязь в Подмосковье. СМИ связали ее возвращение в Россию с подготовкой к частным концертам и выпуском новых песен.

Сама она еще не комментировала поездку в Россию. Журналисты предположили, что эстрадная исполнительница выступит на закрытых мероприятиях. Ее муж предупредил поклонников, что концерты Пугачевой в Израиле перенесут на весну. Юморист запланировал провести несколько шоу в марте и апреле в разных городах.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

** Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Юморист Максим Галкин * поделился фотографией со своей супругой Аллой Пугачевой. По его словам, сейчас они находятся в Латвии. Об этом шоумен заявил на странице в Instagram**.

Латвия Алла Пугачева Иноагенты
05 ноября 2023, 13:30
Против Виктории Бони не стали возбуждать дело о мошенничестве — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В отношении блогера и телеведущей Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело по статье о мошенничестве. МВД не нашло оснований для привлечения звезды к ответственности, сообщил Telegram-канал Shot.

В конце сентября один из подписчиков Бони написал на нее заявление в полицию. Он вступил в платный Telegram-канал блогера, чтобы увидеть преображение ее лица после пластической операции. Однако девушка якобы не показала новый облик, несмотря на обещания.

Боня отказалась возвращать деньги подписчикам, объяснив это тем, что она не набрала нужного количества фолловеров. Люди платили по 1300 рублей, что посмотреть на изменившуюся звезду, уточнили авторы статьи.

«МВД завершило проверку и не нашло оснований для привлечения блогерши к лишению свободы», - говорится в публикации.

В июле 2023 года Боню потребовали проверить на пропаганду наркотиков за призыв в соцсети на ретрит с запрещенными в РФ галлюциногенными отварами. Сама блогер напомнила, что живет за границей 12 лет и имеет право делать все, что не нарушает законов этой страны.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество
05 ноября 2023, 04:43
Шабутдинов не жаловался на условия в СИЗО, в камере он читает Ремарка — ОНК
Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Читайте нас в: Google Новости
Арестованного по делу о мошенничестве бизнес-коуча Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве. Блогер на условия содержания не жалуется, сообщил РИА «Новости» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы, член СПЧ РФ Алексей Мельников, посетивший Шабутдинова в субботу.

«Он содержится в четырехместной камере СИЗО-7, на условия содержания не жаловался. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов сказал, что держится», - сообщил Мельников.

Ответсек ОНК заявил, что в камере блогер читает произведения Эрих Мирии Ремарка.

Известному блогеру предъявили обвинение в восьми случаях мошенничества. По версии следствия, обвиняемый убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги, если купят его курсы.

Шабутдинова заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере».

Суд Блогеры СИЗО

Новости по теме