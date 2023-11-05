«Владелица в курсе, и хочет успеть его продать - снижая ценник и обзванивая тех, кто интересовался покупкой ранее», - уточнили журналисты.

«Вилла София» - уютный клубный отель на набережной Ялты. Постояльцев в нем не принимают с 2019 года якобы из-за того, что гостиница закрыта на реновацию. На самом деле, указал Mash, проблемы с документами: отель числится пятиэтажным сараем с цоколем площадью 10,2 гектара.

Все это время гостиницу можно было купить, но цена была непомерно завышена - 25 миллионов евро. Риелторы рассказали Telegram-каналу, что певица не хотела расставаться со своим имуществом.

Ранее квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали за 44,3 миллиона рублей. Начальная стоимость жилья на торгах составила 24,6 миллиона рублей. Власти Крыма собираются передать выручку с продажи национализированной недвижимости на поддержку участников спецоперации и их семей.