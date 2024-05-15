Отекла и с колтуном. Внешность Пугачевой снова напугала поклонников

Авторы публикации объяснили, что звезду заметили среди зрителей на концерте группы «ДДТ». Вокалистка была с колтуном на голове, в кожаных лосинах, черной футболке и салатовом жакете.

Поклонники также заметили отеки на лице артистки. Женщина улыбалась на камеру, старалась излучать позитив, однако внимательные пользователи Сети обратили внимание, что выглядит звезда все равно неважно. Они посоветовали певице заняться здоровьем.

Это уже не в первый раз, когда прическа Пугачевой стала предметом для обсуждения. Ранее ее заметили с «бардаком» на голове в компании бизнесмена Олега Тинькова*. Артистка сидела в ресторане рядом с бывшим банкиром. Звезду тайно сфотографировали, на кадрах видно, что певица без парика. Ее волосы оказались редкими и неухоженными.

* Признан иностранным агентом на территории России.