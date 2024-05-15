15 мая 2024, 03:22

Отекла и с колтуном. Внешность Пугачевой снова напугала поклонников

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева вышла в свет с неаккуратной прической и в нетипичном наряде. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Авторы публикации объяснили, что звезду заметили среди зрителей на концерте группы «ДДТ». Вокалистка была с колтуном на голове, в кожаных лосинах, черной футболке и салатовом жакете.

Поклонники также заметили отеки на лице артистки. Женщина улыбалась на камеру, старалась излучать позитив, однако внимательные пользователи Сети обратили внимание, что выглядит звезда все равно неважно. Они посоветовали певице заняться здоровьем.

Это уже не в первый раз, когда прическа Пугачевой стала предметом для обсуждения. Ранее ее заметили с «бардаком» на голове в компании бизнесмена Олега Тинькова*. Артистка сидела в ресторане рядом с бывшим банкиром. Звезду тайно сфотографировали, на кадрах видно, что певица без парика. Ее волосы оказались редкими и неухоженными.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Россия Алла Пугачева
14 мая 2024, 22:35
«Готов был подставить плечо». Рябцева рассказала о дружбе с Кононенко
РИА «Новости»
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Журналист Максим Кононенко оставался верен своим принципам и, находясь в «медийной тусовке», продолжал быть человеком. Об этом 360.ru рассказала его коллега Олеся Рябцева.

«Мы сильно сблизились с ним за последние несколько лет, сотрудничали, [у нас] были общие знакомые, стали намного больше общаться. <…> Очень жаль, что он ушел…», - подчеркнула собеседник 360.ru.

По ее словам, он был очень талантливым и хорошим человеком, «невообразимо принципиальным». Кононенко по-настоящему открывался и на него всегда можно было положиться, отметила журналистка.

«Он был со мной больше десяти лет в разные моменты жизни, готов был подставить плечо, всегда выручал и помогал», - резюмировала Рябцева.

Кононенко скончался в Научно-клиническом центр в Троицке от внутреннего кровотечения.

Журналистика Россия
14 мая 2024, 19:15
Деми Мур появилась на публике в «голом» платье
Global Look Press
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Голливудская актриса Деми Мур пришла на показ Gucci в «голом» платье с декольте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Недавно Мур заявила, что готовится к эмоциональному прощанию с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом из-за его болезни. Она сильно переживает из-за прогрессирующей деменции у ее экс-супруга. Актеры прожили в браке 10 лет, а после развода им удалось сохранить дружеские отношения.

Мероприятие проходило в лондонской галерее Тейт. На показе новой круизной коллекции 61-летняя актриса появилась в длинном платье из прозрачного кружева, которое идеально подчеркивало ее силуэт. Она дополнила образ золотой цепью, черной сумкой и лакированными ботфортами.

Актриса позировала фотографам вместе со своей собакой по кличке Пилаф.

Актеры Шоу-бизнес
14 мая 2024, 19:12
Тур Джастина Тимберлейка провалились из-за обвинений Бритни Спирс
Global Look Press
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Популярность певца Джастина Тимберлейка стремительно сходит на нет. Виной тому не только скандальные откровения коллеги Бритни Спирс, но и повзрослевшие поклонники, сообщило Daily Mail.

По данным издания, новый альбом и тур Тимберлейка оказались провальными. Виной тому стали выпущенные в октябре 2023 года мемуары Спирс, в которых она высказала несколько громких обвинений. Так, 42-летняя поп-звезда заявила, что певец несколько раз изменял ей, убеждал сделать аборт и даже использовал их разрыв для начала своей сольной карьеры.

По мнению музыкальных экспертов, причиной потери былой славы мог также стать перерыв в карьере артиста на шесть лет. За эти годы фанаты переросли творчество певца.

«Большинство поклонников состарились в ожидании его. Как говорится: „Не ты уходишь на пенсию - публика отправляет тебя“», - пояснил музыкальный журналист Пауле Фрелих.

Ранее Тимберлейк попросил прощения у экс-возлюбленной за то, что обсуждал публично их роман. По словам артиста, он сожалеет, что участвовал в травле Спирс в 2000-х.

Концерты Музыка Джастин Тимберлейк Бритни Спирс
14 мая 2024, 18:57
Гагариной стало плохо на премии «Жара Music Awards»
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина почувствовала недомогание во время вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», которое проходило 13 мая на «ЦСКА Арене» в Москве. Артистка покинула мероприятие, так и не получив награду, сообщил портал Woman.ru.

По информации издания, певица приехала на церемонию, но на дорожку так и не вышла. Она вернулась домой, не забрав награду за гастрольную программу «Навсегда», которая была признана лучшим шоу 2023 года.

Артистка уже испытывала недомогание несколько дней назад. Так, 9 мая в своих социальных сетях Гагарина опубликовала фотографию с капельницей.

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил», - подписала снимок певица.

Сейчас Гагарина готовится к сольному концерту в «Лужниках» , который состоится 29 июня. Ради этого она даже отказалась от участия в перезапуске шоу «Фабрика звезд».

Награды Концерты Музыка Москва Шоу-бизнес

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