Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи
Отец покойной певицы Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев настраивает его внука против членов семьи по маминой линии. Об этом он рассказал изданию VOICE.
По словам Владимира, их отношения с Шепелевым до сих пор остаются напряженными. Мужчина не настаивает на встрече с внуком и считает, что мальчику внушают неприятные вещи про семью со стороны покойной исполнительницы.
«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: „А зачем вы украли наш дом и наши деньги?“. Во второй раз он увидел мою жену и сказал: „Бабушка, а папа сказал, что ты умерла“», - рассказал Владимир.
Он уточнил, что тогда его внуку было чуть больше двух лет. Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.