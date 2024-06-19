19 июня 2024, 05:30

Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи

РИА «Новости»
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Отец покойной певицы Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев настраивает его внука против членов семьи по маминой линии. Об этом он рассказал изданию VOICE.

По словам Владимира, их отношения с Шепелевым до сих пор остаются напряженными. Мужчина не настаивает на встрече с внуком и считает, что мальчику внушают неприятные вещи про семью со стороны покойной исполнительницы.

«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: „А зачем вы украли наш дом и наши деньги?“. Во второй раз он увидел мою жену и сказал: „Бабушка, а папа сказал, что ты умерла“», - рассказал Владимир.

Он уточнил, что тогда его внуку было чуть больше двух лет. Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.

Дети Жанна Фриске
19 июня 2024, 05:21
Актриса Сухарева разругалась с Муцениеце на съемках фильма
Unsplash
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Съемки фильма «Тур с Иванушками» закончились ссорой актрисы Ольги Сухаревой с ее коллегой Агатой Муцениеце. Об этом сообщил aif.ru.

В интервью журналистам Сухарева призналась, что ей было легче работать с подругой, но в какой-то момент у нее на съемках с Муцениеце вспыхнул конфликт. По словам актрисы, ссора была очень сильная.

«Мне даже кажется, это была самая большая ссора за всю историю наших отношений. Практически в кадре, просто за секунду до команды „мотор“. И, когда я смотрела фильм, то увидела этот свой взгляд», - рассказала она.

Сухарева добавила, что с чужим человеком подобного бы не могло произойти, так как в таких отношениях совсем другие рамки. Она предположила, что причиной ссоры могли быть усталость и недопонимание.

Отношения Фильмы
19 июня 2024, 04:17
Актриса Лянка Грыу пожаловалась на трудности эмиграции в США
РИА «Новости»
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Актриса Лянка Грыу уже 10 лет живет на две страны: США и Россию. Она рассказала журналу «ОК» о том, почему решилась на эмиграцию.

По словам актрисы, переезд в США был не спланированным, а, скорее, спонтанным решением. На эмиграцию она решилась из-за болезни сына - у мальчика аутизм.

«Я уехала в Нью-Йорк его лечить. Мы уехали вместе с моим мужем и моей мамой. Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Никто не знал. У меня уже был полностью расписан гастрольный график, утверждение в проекты», - рассказала актриса.

Грыу призналась, что в первое время ей было очень тяжело, она чувствовала себя беспомощной. По ее словам, в момент переезда она не знала английского языка и занималась по три часа каждый день, чтобы его выучить. Сейчас актриса живет на две страны и большую часть времени проводит в России.

В 2021 году Лянка Грыу рассказывала, что хочет сделать карьеру в Голливуде и уже нашла агента.

США Нью-Йорк Голливуд Россия Актеры
19 июня 2024, 03:04
Бузовой не разрешили спеть на выпускном в ее школе
РИА «Новости»
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Певице и телеведущей Ольге Бузовой не разрешили выступить в родной школе в Санкт-Петербурге. Об этом артистка рассказала поклонникам в Instagram.*

По словам Бузовой, она сильно скучает по своей школе и хотела бы спеть перед выпускниками в учебном заведении.

«Меня учителя гнобили. И до сих пор директор школы не пускает меня в школу.

Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», - пояснила артистка.

Бузова также поделилась в соцсети фотографиями со своего выпускного. Она отметила, что «блистала на нем в бирюзовом платье и еще не знала, какой интересный путь ей предстоит».

В мае известная ведущая подвела итоги 20 лет работы на телевидении. Ольга Бузова рассказала, что подвергалась ненависти и хейту от коллег, но смогла выстоять.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Ольга Бузова Санкт-Петербург Соцсети Instagram
18 июня 2024, 19:54
Скончалась вдова Эльдара Рязанова
РИА «Новости»
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На 84-м году жизни скончалась вдова советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. О ее смерти в Telegram-канале сообщила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова.

«Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова», - подчеркнула она.

Абайдуллина долгое время была худруком киноконцертного зала «Эльдар». Малюкова отметила, что судьба объединения теперь под вопросом.

Заместитель художественного руководителя зала Елена Гурко в беседе с ТАСС назвала вдову Рязанова локомотивом организации.

«Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность», - отметила она.

По словам Гурко, у Абайдуллиной было много друзей, а Рязанов посвящал своей супруге стихи.

Дату и место прощания с вдовой режиссера пока не определили.

Эмма Абайдуллина родилась в 1941 году. Посвятила много лет журналистике. Их свадьба с Рязановым состоялась в 1995 году. Для режиссера брак был третьим по счету.

Эльдар Рязанов скончался в 2015 году. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

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