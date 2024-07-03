Отец Стаса Пьехи пропал в Литве
Отец певца Стаса Пьехи Пятрас Герулис пропал в Литве. Об этом артист сообщил в интервью YouTube-каналу Fametive TV.
Пьеха уточнил, что он регулярно переводил отцу деньги, но уже несколько месяцев средства не доходят до адресата.
«Я стал искать отца, отец пропал. Мы его не можем найти. Я не знаю, в каком он месте. И никто не знает. Я связывался с соседями, они тоже не в курсе», - рассказал артист.
Он добавил, что из родственников в Литве больше никого не осталось. По словам Пьехи, последний раз с отцом он общался несколько лет назад.
«Я придумал определенную сумму, которую я могу ему переводить. <…> В итоге я ему попробовал в 2,5 раза больше перевести, и от него ушла жена в этот момент. Я так понимаю, что случился какой-то праздник дома нежелательный на эти деньги. Не знаю, не хочу задумываться над этим. Я решил, что нельзя столько переводить, потому что человек не очень умеет их правильно распределять», - добавил певец.
Он признался, что очень хотел бы найти отца и восстановить переводы, чтобы обеспечить ему спокойствие и надежность.
Ранее стало известно, что Пьехе запретили петь из-за проблем со связками. Он потерял голос после концерта в Воронеже.