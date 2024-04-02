02 апреля 2024, 12:41

«Отдыхай». Инстасамка унизила Лободу за копирование Анны Асти

Global Look Press
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Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) обвинила певицу Светлану Лободу в копировании стиля исполнительницы Анны Асти. Она оставила язвительный комментарий под новым видео украинской звезды.

«Ты не Асти, отдыхай», - написала она.

Ее слова вызвали бурное обсуждение среди поклонников. Некоторые поддержали Инстасамку, другие стали ее критиковать. Часть комментаторов отметила, что песня Лободы действительно имеет сходство с работами Асти.

Отдельные пользователи отметили, что сама Инстасамка копирует западную рэпершу Cardi B.

«Копирка Карди Би», - написали пользователи.

Ранее Лобода объяснила , почему вернулась к исполнению песен на русском. Она призналась, что вопрос русского языка очень остро стоит на Украине.

Музыка Инстасамка Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 13:23
Внучка Боярского опубликовала детское фото из-за слухов об увеличении груди
Global Look Press
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Подписчики внучки певца Михаила Боярского 24-летней Екатерины заподозрили ее в пластике груди. В ответ на это девушка разместила в своем Instagram* архивное фото, которое подтверждает, что пышные формы у нее были еще в школьные годы.

«Не было у меня никогда пластических операций. Здесь мне 16», - написала Екатерина.

На снимке девушка предстала сидя за столом. На ней надета белая обтягивающая майка, подчеркивающая пышный бюст.

Екатерина ответила пользователям еще на несколько вопросов, в том числе про вес. Она рассказала, что похудела на 10 килограммов, достигнув желаемого результата в 53 килограмма.

Девушка также призналась, что в личной жизни у нее пока затишье. Екатерина иногда заводит знакомства в соцсетях, но все ограничивается лишь виртуальным общением.

«Есть у меня хорошие знакомые. Они все связаны с музыкой и, чаще всего, у нас есть общие знакомые. А из разряда: „Ты мне понравилась, пошли гулять“, то на такое я не реагирую», - объяснила она.

Ранее пластический хирург Иван Володченков заявил, что лицо певицы Аллы Пугачевой невозможно восстановить. У артистки после пластических операций перекосилось лицо и плохо открывается один глаз.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Пластические операции Михаил Боярский Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 13:14
Звезда «Зачарованных» начала готовиться к смерти из-за рака
Global Look Press
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За последний год звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти превратила свой личный блог в публичный дневник, в котором рассказывала о борьбе с раком молочной железы четвертой стадии. Актриса делилась с поклонниками новостями о состоянии своего здоровья. Недавно она призналась, что готовится к смерти, сообщил портал «Супер».

Болезнь актрисы прогрессирует. Однако она искренне призналась, что не готова уйти из жизни. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, Доэрти продолжала надеяться на излечение.

В последнем эпизоде своего подкаста актриса рассказала, что старается упростить момент ухода из жизни для своей матери. Она начала сортировать, продавать и жертвовать вещи.

«Мой приоритет на данный момент - моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Я хочу, чтобы все остальное было намного проще. Я не хочу, чтобы ей приходилось иметь дело с кучей обязанностей. Я не хочу, чтобы у нее было четыре складских помещения, заполненных мебелью», - сообщила Шеннен.

Актриса также отказалась от давней мечты заняться разведением лошадей. Она начала разгребать хлам в доме в Теннесси, который купила специально под это дело.

«Я собирала вещи и начала плакать… Я чувствовала, что отказываюсь от мечты, и что это значило для меня? Означало ли это, что я отказываюсь от жизни? Означало ли это, что я сдаюсь?» - поделилась она.

Еще одна звезда «Зачарованных» Ребекка Болдинг умерла от рака почти два года назад. Она боролась с опухолью яичников.

Сериалы Рак Актеры
02 апреля 2024, 12:45
«Думал, так и умру». Дава — о панической атаке на шоу «Маска»
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Блогер Давид Манукян, известный как Дава, испытал паническую атаку во время съемок шоу «Маска». Об этом он поделился с подписчиками в своем Instagram*.

«Когда выходил в первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться. Думал, так и умру, маску ведь нельзя снимать», - рассказал блогер.

По словам Манукяна, дышать в маске непросто. Он пояснил, что ему пришлось выступать в достаточно плотном костюме.

Блогер отметил, что участники проекта даже репетируют в маске. Артисты проекта везде появляются в образах, так как никто не должен узнать, кто скрывается под маской.

Команда шоу заранее подписывает договор о конфиденциальности. Дава добавил, что участники только один раз снимают маску, когда записывают трек.

Ранее блогер Дава и певица Ольга Бузова пообщались наедине на шоу «Сокровища императора». После беседы артистка убежала со съемочной площадки в слезах.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Блогеры Телевидение Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 12:28
Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста в расставании с футболистом Бекхэмом-младшим
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Модель Ким Кардашьян прекратила отношения с футболистом Оделлом Бекхэмом. Звезда реалити-шоу заявила, что виноват в ее расставании с возлюбленным рэпер Канье Уэст, сообщило издание The Sun.

«Ким винит в этом (расставании) выходки Канье и задается вопросом, найдет ли она когда-нибудь кого-то, кто сможет справиться с ее бывшим», - процитировали авторы статьи источник.

Осенью 2023 года появилась информация о том, что Кардашьян часто замечают в компании Бекхэма-младшего. По словам источника, знаменитости стали близко общаться после расставания спортсмена с его супругой Лорен Вуд.

В феврале пресса написала, что отношения Кардашьян и Бекхэма- младшего «становятся серьезными». Звезды планировали рассекретить свой роман, но на днях они разошлись. Футболиста не устраивало излишнее внимание публики к их паре. Больше всего спортсмена возмущало скандальное поведение экс-мужа модели.

Ранее Кардашьян раскритиковали подписчики за демонстрацию личного солярия. Модель тогда ответила, что искусственный ультрафиолет помогает ей во время обострения псориаза.

Модели Шоу-бизнес

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