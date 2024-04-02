«Отдыхай». Инстасамка унизила Лободу за копирование Анны Асти
Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) обвинила певицу Светлану Лободу в копировании стиля исполнительницы Анны Асти. Она оставила язвительный комментарий под новым видео украинской звезды.
«Ты не Асти, отдыхай», - написала она.
Ее слова вызвали бурное обсуждение среди поклонников. Некоторые поддержали Инстасамку, другие стали ее критиковать. Часть комментаторов отметила, что песня Лободы действительно имеет сходство с работами Асти.
Отдельные пользователи отметили, что сама Инстасамка копирует западную рэпершу Cardi B.
«Копирка Карди Би», - написали пользователи.
Ранее Лобода объяснила , почему вернулась к исполнению песен на русском. Она призналась, что вопрос русского языка очень остро стоит на Украине.