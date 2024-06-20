20 июня 2024, 12:42

«Отчаянно борюсь». Отара Кушанашвили экстренно прооперировали в Подмосковье

Global Look Press
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Журналиста Отара Кушанашвили увезли в больницу в подмосковном Красногорске. Его экстренно прооперировали, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Кушанашвили поставили предварительный диагноз - асцит на фоне цирроза печени. Врачи заявили о необходимости срочной операции. На данный момент шоумен восстанавливается после хирургического вмешательства.

Пару дней назад журналист пожаловался на сильные боли в животе и сердце. Он чувствовал себя плохо, но, по его словам, шел на поправку.

«Я шестой день отчаянно борюсь с последствиями отравления и запора (совпавших). Ползаю вдоль стенки и по полу», - привел его слова Telegram-канал Baza.

Шоумен добавил, что «превратился в беспомощного ребенка», но обращаться к врачам отказался.

Осенью прошлого года Генеральная прокуратура решила проверить Кушанашвили на инсценировку инфаркта ради привлечения внимания. Ведущему стало плохо в московском ресторане. Его отвезли в больницу.

Красногорск Больницы Болезни Врачи Шоу-бизнес Отар Кушанашвили
20 июня 2024, 13:36
Появилось предсмертное сообщение сына модельера Вячеслава Зайцева
Global Look Press
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Певец Юлиан Васин рассказал о последнем сообщении, которое получил от единственного сына модельера Вячеслава Зайцева Егора перед его смертью. Артист поделился им с изданием «Московский комсомолец».

Юлиан сообщил, что сильно переживает из-за смерти близкого приятеля. По его словам, последние месяцы они общались практически ежедневно. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Зайцев старался пребывать в хорошем расположении духа.

«Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: „Братан, не переживай! Все будет хорошо“», - поделился певец.

Артист добавил, что у него было плохое предчувствие, когда друг перестал ему отвечать, но он продолжал надеяться на лучшее.

Егор Зайцев умер 19 июня в возрасте 64 лет. В марте его госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии.

Певец Юлиан Васин рассказал о последнем сообщении, которое получил от единственного сына модельера Вячеслава Зайцева Егора перед его смертью. Артист поделился им с изданием « Московский комсомолец ».

Мода Вячеслав Зайцев
20 июня 2024, 13:15
Продюсер опроверг сообщения о циррозе печени у Кушанашвили
Global Look Press
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Продюсер телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили Виктор Ладненко опроверг сообщения СМИ о циррозе печени у шоумена. О состоянии знаменитости он написал в своем Telegram-канале.

По словам Ладненко, он вместе с другим продюссером, Антоном Шестаком, отвез Кушанашвили в больницу. Они едва уговорили журналиста пройти осмотр, где ему сказали о необходимости срочной госпитализации.

«Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю», - написал Ладненко.

Он добавил, что точный диагноз поставят позже. Продюсер также опроверг сообщения о сборе денег для помощи шоумену.

«Сейчас главное, чтобы с Отаром все было хорошо. Все мысли только с ним. Верим, любим и надеемся только на лучшее», - заключил Ладненко.

Кушанашвили попал в больницу в подмосковном Красногорске. Его прооперировали и он начал восстанавливаться после хирургического вмешательства. Несколько дней назад журналист пожаловался на сильные боли в животе и сердце.

Красногорск Больницы Болезни Врачи Шоу-бизнес Отар Кушанашвили
20 июня 2024, 12:21
«Забила на себя». Косметолог оценила внешний вид Пугачевой на последнем фото
Global Look Press
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Косметолог Татьяна Аюпова оценила внешность певицы Аллы Пугачевой на совместной фотографии с семьей из ресторана на Кипре. Своим мнением она поделилась в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

По мнению косметолога, примадонна выглядит неплохо, но могла бы еще лучше. Она предположила, что у знаменитости просто нет времени следить за собой.

«Видно, что нужно восстанавливать местами, на лице уже появились ямки. Но больше меня пугает ее очень слабый бицепс. То есть мышечный каркас нарушен, по рукам видно, что человек уже сдает», - заявила Аюпова.

Она добавила, что некоторые ровесницы Пугачевой выглядят гораздо более подтянутыми. По словам косметолога, звезда нуждается в уходе. Специалист допустила, что на внешность примадонны повлияли яркое солнце и игнорирование SPF-защиты.

«Заметно, что певица немного на себя забила», - заключила она.

Поклонники звездной пары отметили на фотографии внешность их 10-летней дочери Лизы. Они осыпали девочку комплиментами и отметили ее схожесть с мамой.

Фото Семья Алла Пугачева
20 июня 2024, 12:01
Алена Водонаева снялась на даче в откровенном бикини
Global Look Press
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Телеведущая Алена Водонаева записала видео на даче в откровенном бикини. Ролик появился на ее странице в социальной сети Instagram*.

«Открыли дачный сезон», - подписала видео звезда.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини темно-зеленого цвета. Она сделала макияж глаз в стиле smoky eyes, нанесла на губы нюдовую помаду и распустила волосы.

На днях звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актриса Анна Пересильд также снялась в бикини. В Сети восхитились прекрасной фигурой 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные фотографии.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Видео Instagram Алена Водонаева

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