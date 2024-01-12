Отбывающий срок в колонии Ефремов выплатил долги и получил в наследство две квартиры
Две московские квартиры окончательно стали собственностью находящегося в колонии актера Михаила Ефремова. Он погасил все имущественные задолженности перед налоговой, сообщил Telegram-канал Shot.
Стоимость квартир составила 80 миллионов рублей. Они перешли Ефремову после смерти его дяди - концертмейстера Александра Покровского.
В начале декабря ФНС начислила отбывающему наказание актеру имущественную задолженность в размере 195 тысяч рублей. Ефремов погасил долг в первую неделю после праздников.
По информации Telegram-канала, бывший артист театра обещал оставить трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте семье, которая в течение 19 лет ухаживала за его дядей.
На жилье претендовал родственник концертмейстера - Алексей Громов. Он много лет ухаживал за Александром Покровским , но в права наследования на недвижимость вступил Михаил Ефремов. Громов выразил опасения, что актер подселит в квартиру неизвестных людей.